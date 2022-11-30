Kuveyt Türk ile gücünü birleştiren Architecht yüzde 400 büyümeyi hedefliyor

Bankacılık ve finans sektörü son yıllarda önemli değişimler yaşıyor. Sayısı hızla artan katılım finans kuruluşları ve yatırım bankalarına ek olarak dijital bankalar da Türkiye’de tüketiciye hizmet vermeye yakında başlayacak. Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak finans sektörü için inovatif teknoloji ürünleri geliştiren Architecht, Kuveyt Türk’ün Bilgi Teknolojileri Grubu ile güçlerini birleştirerek yeni dönemde finansal teknoloji sektöründe daha güçlü bir marka haline geliyor. Birleşme sonrasında çalışan sayısını 600’e yükselten Architecht, Türkiye’de ve dünyada hızlı büyüyen bankacılık sektörünün yazılım ihtiyaçlarına anahtar teslim çözümler sunarak yerli mühendislerle geleceğin finansal teknolojilerini tasarlıyor.

Türkiye ve yurt dışındaki birçok bankanın uçtan uca finansal teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla son üç yıldır Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında yer alan Architecht, 2023 yılını, genişleyen ekibiyle ve büyüyen hedeflerle karşılamaya hazırlanıyor. Katılım bankacılığı yazılımlarında sektör lideri olarak faaliyetlerini yürüten Architecht, Türkiye’nin ilk dijital katılım bankalarının teknoloji tedarikçisi de oldu.

Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek

Teknoloji ihracatıyla büyümeye devam ediyoruz

30 Kasım’da İstanbul Levent’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, Türkiye’de ve dünyada yatırım bankacılığı, katılım finans ve dijital bankacılıkta yaşanan açılımların pazar potansiyelini yükselttiğini vurguladı. Asya, Avrupa ve MENA bölgesine teknoloji ihraç etme başarısı gösterdiklerinin altını çizen Genel Müdür Balçiçek, “Türkiye’nin en büyük katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün iştiraki olarak 2015 yılında 13 kişiyle başladığımız yolculukta, gelişen katılım finans sektörüyle birlikte büyüdük. Bugün 600 kişilik ekibimizle katılım finans sektörünün en büyük teknolojik çözüm ortağı olduk. Almanya, Mısır ve Körfez ülkelerine teknoloji ihracatı gerçekleştirerek markamızı dünya ile buluşturduk. Hızlı gelişen ihtiyaçların her zaman bir adım önünde olmaya çalışarak hayatımıza yeni girecek olan dijital bankaların da çözüm ortağı oluyoruz. BDDK’dan kuruluş izni alan Türkiye’nin ilk dijital finans kuruluşunun yazılımında Architecht imzası var. Bankacılık sektöründe hacmini hızla artıran katılım, yatırım ve dijital bankacılık sektörünün en büyük teknoloji tedarikçisi olma hedefiyle çıktığımız bu yolda Kuveyt Türk’ün Bilgi Teknolojileri Grubu ile Architecht çatısı altında güçlerimizi birleştirdik. Ülkemizin yetiştirdiği mühendislerle uluslararası başarı gösteren bir yazılım şirketi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oldukça verimli ve hareketli geçen 2022 yılında 200 milyon TL ciroya ulaşırken, büyüyen ailemizin desteği ve sektörün artan potansiyeliyle 2023 yılında ciromuzu yüzde 400 artırarak yaklaşık 1 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Architecht Ökkeş Emin Balçiçek ve Şule Hatun Avşaroğlu Görsel

Merkezimize çalışanlarımızı koyduk, yeni başarılar için birleştik

‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ mottosuyla Kuveyt Türk’ün Bilgi Teknolojileri Grubu ile güçlerini birleştiklerini kaydeden Architecht İK, Yönetişim ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şule Hatun Avşaroğlu ise “İnsan odaklı süreçlerimiz, yenilikçi insan kaynağı politikalarımız ve uzun yıllar emek harcayarak oluşturduğumuz aile ve dayanışma kültürümüz hedeflerimize ulaşmamızdaki en önemli itici güç olacak. Birleşmeyle 600’e ulaşan ailemizi 2023 yılı için belirlediğimiz hedefler çerçevesinde 700’ün üzerine çıkaracağız. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin yeteneklerinin kıymetini bilen Architecht, çalışanlarına verdiği ‘gerçek’ değerlerle son 3 yıldır Türkiye’nin en iyi iş verenleri arasında yer alıyor. Yeni dönemde de önce insan önce çalışan anlayışımızla, yeteneklerin tercih ettiği kurumlar arasında ilk sıralarda olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.