Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2020 nisan ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 66,01 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 67,46 kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,38 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 45,48 kapanan kooperatif sayısı yüzde 81,03 oranında azalmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,09 oranında arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,97 azaldı

2020 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,97 kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,29 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,42 oranında azaldı. 2020 yılı nisan ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 42,70 kapanan kooperatif sayısında yüzde 78,00 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 31,46 oranında arttı.

İlk dört ayda kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,96 oranında arttı

2020 yılının ilk dört ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 6,96 kurulan kooperatif sayısında yüzde 28,85 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,83 oranında artış gözlendi. 2020 yılının ilk dört ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 5,18 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,89 oranında artış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 7,79 oranında azalış gözlendi.

Iğdır'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

2020 yılı nisan ayında kurulan toplam 2 bin 878 şirket ve kooperatifin yüzde 82,18'i limited şirket, yüzde 15,53'ü anonim şirket, yüzde 2,26'sı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 31,06'sı İstanbul, yüzde 11,08'i Ankara, yüzde 6,95'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Iğdır'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 57,57 oranında azaldı

2020 yılında toplam 31 bin 181 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 26 bin 540 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,79'unu, 4.178 anonim şirket ise yüzde 24,21'ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 57,57 oranında azaldı.

Nisan ayında şirket ve kooperatiflerin 977'si ticaret, 547'si imalat ve 312'si inşaat sektöründe

2020 nisan ayında şirket ve kooperatiflerin 977'si ticaret, 547'si imalat ve 312'si inşaat sektöründe kuruldu 2020 nisan ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 331'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235'i inşaat, 145'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 121'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 67'si inşaat, 56'sı imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 689'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 245'ü Ulaştırma ve Depolama, 208'i imalat sektöründe oldu.

Nisanda kurulan 65 kooperatifin 25'i konut yapı kooperatifi oldu.

2020 nisan ayında kurulan 65 kooperatifin 25'i konut yapı kooperatifi, 17'si işletme kooperatifi 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu..

Nisan ayında 196 adet yabancı ortak sermayeli

2020 yılı nisan ayında kurulan 196 yabancı ortak sermayeli şirketin 121'i Türkiye, 11'i İran, 6'sı Mısır ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 196 yabancı ortak sermayeli şirketin 26'sı anonim, 170'i limited şirket olurken, 2020 yılında kurulan şirketlerin 393'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 180'i gayrimenkul acenteleri ve 160'ı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,15'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.