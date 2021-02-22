Kurlarda yükseliş sürüyor

Dolar ve euro haftanın ilk işlem gününe başlarken, geçtiğimiz hafta yaşanan gerileme ile kritik seviyelerin altında, dolar/TL 7, euro/TL 8,50 seviyesinin altındaydı.



Gün içerisinde hisse piyasalarındaki düşüşe ters orantılı olarak değerlenme gösteren kurlarda yükseliş yüzde 1’i aştı.

15.50 sonrasında Dolar/TL 7,05, euro/TL 8,56 seviyesinden işlem görüyor.

Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan dolar/TL teknik analizinde, 6,90-7,10 aralığına dikkat çekiliyor.

İnfo Yatırım gün içi dolar analizinde, "Dolar/TL'de tarafında görünüme baktığımızda geçen hafta TCMB toplantısı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yeni ekonomi ekibi tarafından daha tutarlı politikalar yürütülmesi ve sıkı para politikası izlenmesini gerekçe göstererek negatif'ten durağan'a çevirmesiyle 6,94 seviyesini taban oluşturmasının ardından ABD 10 yıllık tahvillerindeki yukarı hareketin ekonomilerdeki dengeleri olumsuz etkileyebileceği ihtimali gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirmiş durumda. 2020 Kasım ayında Dolar/TL grafiğinde 8,50 seviyesinin üstü görülmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalınamamasıyla birlikte başlayan düşüşte 200 g HO'nun geçtiği 7,30 desteğinin kırılmasıyla birlikte düşüş eğilimi hızlanırken 6,91'in görülmesinin ardından tepki yükselişi ön plana çıkarken 7,11 seviyesinin direnç oluşturduğunu söyleyebiliriz” denilirken, direnç konumunda 7,06 - 7,11, destek konumunda 6,90 - 6,85 seviyelerinin altı çiziliyor.