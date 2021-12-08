Küresel piyasalar Omicron varyantına ilişkin iyimserlikle yükseliyor

İSTANBUL (AA) - Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağına ilişkin korkuların azalmasıyla dün küresel pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, pozitif seyrin Asya borsaları ile yeni güne de taşındığı görülüyor.

Özellikle New York borsasındaki yükselişe teknoloji hisseleri öncülük ederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi son 9 ayın en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

Analistler, dün Pfizer'in kullanımdaki aşıların Omicron varyantına karşı kısmi koruma sağladığını duyurmasının pay piyasalarındaki ralliyi desteklediğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Çin'de emlak sektörüne ilişkin gelişmeler ise belirsizliğini korurken, Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini hala yerine getirmedi.

Analistler, Evergrande'nin temerrüde düşmesinin beklenen bir sonuç olduğuna değinerek, bunun diğer şirketleri nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretlerinin anlaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin videokonferans yöntemiyle Ukrayna ile ilgili görüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan konuya ilişkin açıklamasında, Biden'ın, Putin'e Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda, ABD'nin Ukrayna'ya ve bölgedeki NATO müttefiklerine askeri desteğini artıracağını söylediğini ifade etti.

Dün, Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,07, Dow Jones endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,03 değer kazandı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında da alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da ise beklentileri geride bırakan makro ekonomik veriler de pay piyasalarındaki yükselişi destekledi. Almanya'da sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 artarken, Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9'luk büyümeyle beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,91 değer kazandı. Endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya'da, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,6 gerileyerek beklentilerin altında kalırken analistler, söz konusu daralmada Kovid-19 salgınındaki kısıtlamaların önemli rol oynadığını belirtti.

Çin'de emlak sektörüne ilişkin haber akışı varlık fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ederken, Evergrande'nin borçlarını ödeyememesinin ardından gayrimenkul şirketi Kaisa Group, Hong Kong borsasında hissesinin işlemlerinin durdurulmasını istedi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,26, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,70 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 2,3 azalışla 13,4973'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6290 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

18.00 ABD, JOLTS açık iş sayısı