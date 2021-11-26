banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Küresel piyasalar Kovid-19'un yeni varyantına yönelik endişelerle güne negatif başladı

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugüne, yeni tip koronavirüs salgınında ortaya çıkan varyanta ilişkin endişelerle negatif başladı.

Ekonomi 26.11.2021, 08:58
Küresel piyasalar Kovid-19'un yeni varyantına yönelik endişelerle güne negatif başladı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.

Salgında devam eden vaka artışlarıyla birlikte, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi bugün pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Salgına yönelik endişelerle ülkeler tedbirleri sıkılaştırırken, varyant haberi sonrası İngiltere 6 Afrika ülkesiyle uçuşları durdurdu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım hızını beklenenden daha önce yavaşlatacağına yönelik beklentiler de gün geçtikçe güçleniyor.

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs dünkü açıklamasında Fed'in varlık alım hızını ocakta 15 milyar dolar daha düşürmesini ve 2022'de 3 faiz artışına gitmesini beklediklerini dile getirdi.

Analistler, varlık alım hızının yavaşlatılmasına ilişkin artan beklentiler, yüksek seyreden enflasyon ve Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, güvenli liman varlıklardan tahvillere olan ilgiyi artırdığını bildirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz düşüşle yüzde 1,56 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 1.797 dolara yükseldi.

Dün, New York borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, bugün de piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Avrupa'da, Kovid-19 salgını gündemin odağındaki yerini korurken, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları takip edildi.

Tutanaklarda, faiz artışına ilişkin piyasa beklentilerinin, ECB'nin sözle yönlendirmelerinin tam olarak anlaşılmadığını gösterdiği belirtilirken, enflasyonun bu sene bir miktar daha yükselmesini ve gelecek sene düşmesini bekledikleri ifade edildi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2,5 büyüyerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1220 seviyesinde yatay seyrediyor.

Kovid-19 salgınında yeni varyantın ortaya çıkması, halihazırda tarihi ortalamaların oldukça altında büyüyen Çin ekonomisinin daha da yavaşlayabileceği endişelerini artırırken, Asya genelinde pay piyasaları sert satıcılı seyrediyor.

Japonya'da devam eden sıkı önlemlerin yumuşatılmasının gündemde olduğu bu günlerde gelen yeni varyant haberi piyasaları olumsuz etkiledi. Ayrıca bugün açıklanan verilere göre kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,76, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,24 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 0,38 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün günü yüzde 0,7 azalışla 12,0033'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,1620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında yer alamaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.


#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7