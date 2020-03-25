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Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılıyor

Koronavirüs küresel bir salgın aynı zamanda küresel bir ekonomik etki haline geldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin arz şokuna neden olabileceğini söyledi, Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatçılar için yaptığı girişimleri anlattı.

Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılıyor

Koronavirüs küresel bir salgın aynı zamanda küresel bir ekonomik etki haline geldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin arz şokuna neden olabileceğini söyledi, Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatçılar için yaptığı girişimleri anlattı.

25 Mart 2020 Çarşamba 10:27
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Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılıyor

Küresel ekonomide kartlar yeniden karılıyor

Asya'dan Avrupa’ya 6 kıtanın tamamına yayılan koronavirüs küresel bir salgın aynı zamanda küresel bir ekonomik etki haline geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin arz şokuna neden olabileceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde durgunluğa neden olacağı ve yeni bir küresel krizi tetikleyeceği endişeleri hat safhada. Piyasalarda tedirginlik hakim. Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün ekonomik etkisi salgından daha uzun sürebilir. Koranavirüs pandemisinin ardından küresel sistemin yeniden şekilleneceği, kartların baştan karılacağı ve dengelerin değişeceği bir döneme girdik. Uluslararası kuruluşların küresel ekonomik büyümeye yönelik projeksiyonlarında revizyonlarını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın raporuna göre koronavirüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecek.”

“Çalışanlara sahip çıkalım”

Jak Eskinazi, “Tedbirlerimizi almamız lazım. Şu anki boşlukta evde otururken krizin bize etkilerini, bundan sonra neler yapmamız gerektiğini mutlaka kafamızdan geçirmemiz lazım. Sorumlu olduğumuz çalışanlarımız var. Onları kaybetmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Farkındalık çerçevesiyle süreci tamamlamamız gerekiyor. Çalışanlarımızın fikirlerini bizle paylaşması en önemli noktalardan biri. Sorumlu kişiler olarak süreci üstlenip, çare bulmamız lazım.” dedi.

EİB ihracatçıya köprü olacak

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dayanışmanın öneminden bahseden Jak Eskinazi şunları söyledi:

“Bu sıkıntılı süreçte sektörlerin ve ihracatçıların sürekli bilgilendirilmesi gerekli. Ege İhracatçı Birlikleri olarak korona@eib.org.tr ismiyle ihracatçıların dış ticarette koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarını aktaracakları bir mail adresi oluşturduk. Sürecin takipçisi olup, ihracatçılarımızın sorunlarını resmi kurumlara aktaracağız ve onlara bilgi vereceğiz. Bu süreçte ihracatçıya nasıl deva oluruz ona bakmamız lazım, ihracatçılarımıza çözüme giden yolda aracı olacağız. Aynı zamanda web sitemizde online yardım hattımız var. Buradaki online destekten de tüm birimlerle iletişime geçebilirler.”

Son Güncelleme: 25.03.2020 10:30
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