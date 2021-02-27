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Küçük işletmelerden AVM'ler pazar günü açılmasın savaşı...

Küçük işletmeler, AVM’ler ve zincir mağazaların pandemiden sonra da pazar günü kapalı kalması için harekete geçti. Perakende yasa taslağına bu maddenin girmesini isteyen işletmeler, Avrupa’yı örnek gösteriyor

Ekonomi 27.02.2021, 11:25
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Küçük işletmelerden AVM'ler pazar günü açılmasın savaşı...

Türk perakendesinde ‘pazar’ günü tartışması yeniden alevlendi. Esnaf, sanatkar ve küçük işletmeler, yeni perakende yasa taslağında AVM’lerin ve zincir mağazaların pazar günü kapalı kalması maddesinin yer alması için harekete geçti.

Daha önceden de dile getirilen bu talep, pandemi döneminde AVM’lere getirilen hafta sonu kısıtlaması nedeniyle yeniden gündeme taşındı.

Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre değişiklik yapılan ‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Mevzuat’ın gelecek hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Yasa taslağı için perakendenin bütün taraflarından görüş alınıyor.

PANDEMİDE ALIŞILDI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yasa tasarısında esnaf, sanatkar ve küçük işletmeleri korumak için düzenlemeler yapılmasını istediklerini söyledi. Palandöken, “Avrupa ülkelerinin çoğunda AVM’ler ve zincir mağazalar cumartesi öğleden sonra kapatıp pazartesi gününe kadar kapalı kalıyor. Daha önceden de gündeme getirdiğimiz bu modelin uygulanmasını istiyoruz. Yoksa küçük işletmelerin yaşama şansı yok. Yeni yasa tasarısında sadece AVM’ler değil, zincir mağazaların da pazar günü kapalı olması kuralının konulmasını istiyoruz” dedi.

Yasa taslağı için bütün tarafların görüşlerinin alındığını ve gelecek hafta Meclis’e ve Cumhurbaşkanı’nın imzasına gönderilmesinin beklendiğini dile getiren Palandöken, “Biz bu maddenin yasa taslağında olması için çalışıyoruz. Bütün kesimler çalışıyor. Türkiye’de 2 milyon 250 bin iş yeri var. KOBİ’ler de bu kararın alınmasını istiyor. Hepsi de AVM ve zincir mağazalardan şikayetçi. Bütün zincirler de her şeyi satıyor. Herkesin her şeyi satmaması lazım. Haksız rekabete neden oluyor. Fiyat ve piyasa hakimiyeti ellerinde. Pandemi döneminden insanlar hafta sonu AVM’lerin kapalı olmasına da alıştı. AVM çalışanları da pazar günü dinlenir” diye konuştu.

"AVM'Yİ KAPATMAK KOLAY DEĞİL"
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, sektörde AVM’lerin pazar günü kapalı kalması yönünde talepler olduğu yönünde bilgiler aldıklarını dile getirerek, “Bu dönemde AVM’yi kapatmak kolay değil. Hele ki pandemiden bu kadar etkilenilen bir dönemde. Sadece gıda perakendesinin pazar günü kapalı olması yönünde bir karar alınabilir. Bizden de görüş istendi. Görüşümüzü belirttik” ifadelerini kullandı.

"AVM'NİN KAPISINA KİLİT VURDURUR"
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, böyle bir kararın AVM’lerin kapısına kilit vurmak anlamına geldiğini vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi: “Zaten şu anda AVM’ler hafta sonu kısıtlaması nedeniyle yüzde 40 kayıp yaşıyor. Bir de pandemiden sonra pazar günü kapalı kalırsa AVM’ler hiç toparlayamaz. Avrupa’da yıllardır uygulanan böyle bir düzen var ama yatırımcı ona göre yatırım yapıyor. Türkiye’de yatırımlar var olan düzene göre yapıldı. Yatırımcılar böyle bir kararda zorlanır. Ayrıca böyle bir karar istihdam kaybına neden olur. Herkes eleman azaltma yoluna gider. Ayrıca bu uygulamanın olduğu Avrupa ülkeleri geri adım atmaya hazırlanıyor.”

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