Kredilerde yasal takip sayısı arttı

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak – Kasım döneminde 611 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 1.182 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 1.485 bin kişi oldu.

Kasım 2021 İtibariyle Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Bakiyesi:

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2021 dönemi itibariyle bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış ile 25,8 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,1 puan artış ile yüzde 2,6 oldu.

Bireysel kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış ile 7,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kasım 2021 itibariyle kredi kartı tasfiye olunacak alacak oranı son bir yılda 1,2 puan düşerek yüzde 3,5 oldu.