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Kredi kartında temassız ödeme limiti arttı

Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya yükseltildi.

Ekonomi 30.06.2022, 13:12
Kredi kartında temassız ödeme limiti arttı

Kredi Kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

#kredi kartı #temassız
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