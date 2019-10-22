KOSGEB'den yeni destek programı yolda!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak." dedi.

TechXtile Start-Up Challenge ile Bursa Textile Show Açılış Töreni, Bakan Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe katma değerin artmasını önemsediklerinin altını çizerek, Bakanlık olarak bu alana yönelik çeşitli destekler sunduklarını söyledi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini anımsatan Varank, "Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız." diye konuştu.

Melek yatırımcıların sayısı artırılacak

Varank, erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istediklerini dile getirerek, yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin" paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarla çalışacaklarını dile getirdi.

Ekosistemin için finansman kaynaklarının da özel bir önem taşıdığını aktaran Varank, "Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız." dedi.

Varank, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler de alacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik."

Tekstil mühendislerine çağrı

Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek için 17 senede önemli adımlar atıldığına işaret eden Varank, 200'ü aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacının bu ekosistemin temel aktörleri olduğunu, niceliğin yanı sıra niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istediklerini ifade etti.

Varank, üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek amacıyla başlatılan Sanayi Doktora Programı için geçen hafta çağrıya çıktıklarını hatırlatarak, tekstil mühendislerinin de söz konusu programa başvurması için çağrıda bulundu.

Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs verildiğini aktaran Varank, "Doktora öğrencilerimiz, pratikte uygulama şansına kavuşacakları alanlarda eğitim alacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa, sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretmeye devam edecekler." diye konuştu.

İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırma hedefi

Varank, bu politikalarla milli gelirde imalat sanayinin payını ve işçi başına katma değerini artıracaklarını belirterek, "Hedefimiz ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmak. Tekstil sektörümüzün de tüm bu hedeflerde öncü rol oynamasını istiyoruz. Sektörde oluşturacağımız yeni markalar, yeni iş modelleri ya da teknoloji yoğun ürünler ülkemize rekabet avantajı sağlayıp, sıçrama yaptırabilir." dedi.

Ekonomiye ilişkin göstergelerde olumlu sinyaller olduğunu aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Faizler ve enflasyon düşüyor. İmalat sanayinde siparişler artıyor. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar art arda ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Hal böyleyken, reel sektörün de üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olması gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca halkımız, çağrılarımıza da kulak vererek, Türk lirasının arkasında ciddiyetle ve sağlam bir şekilde durdu. Çok şükür kurda ciddi dalgalanmalar yaşamadık. Aslında bu bile ekonomiye duyulan güvenin güzel bir göstergesi. Ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte bölgemizdeki meydan okumalarla mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz."

Girişimcilere faiz desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimciler için, 10 puana kadar faiz desteği verileceğini açıkladı. Faiz destekli olarak kullanılabilecek kredinin üst limiti 50 bin TL olarak belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni faiz desteğini “KOSGEB’in Girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak.” sözleriyle duyurdu.

Bakan Varank, krediye Kredi Garanti Fonunun da teminat vereceğini, kredi kullanan girişimlerin ana para ve faizi ödeyeceğini vurgulayarak, programın ana amacının işletme sermayesine ek katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Kimler yararlanacak, faiz oranı kaç olacak

Bakanlıktan verilen bilgide, KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programından yararlanan ve yararlanacak olanlar bu faiz desteğini alabilecek. Krediler KOSGEB ile anlaşmalı 10 bankadan kullanılacak. KOSGEB 10 puana kadar bu kredinin maliyetini üstlenecek. Kapsamdaki girişimler işletme ya da makine teçhizat için krediyi kullanabilecek. Vadesi 12 ay olan krediyi kullanan girişimciler, ana para ve yüzde 3,75 faiz ödemesi yapacak. 50 ve 70 bin TL’lik üst limitler üç yıl boyunca geçerli olacak. Girişimciler üç yıl içinde bu limite kadar daha düşük tutarlarda farklı zamanda kredi kullanabilecek.

Bakan Varank: "Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu” kuruluyor

Bu arada Bakan Varank, konuşmasında TÜBİTAK, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla teknolojik derinliğe yönelik destekler verildiğini belirterek, sanayide başarılı üretim ve ihracat öykülerinin geleceğini söyledi. Bakan Varank, “Biz istiyoruz ki, daha çok firmamız inovasyonun sunduğu ekonomik getirilerden faydalansın. Elbette bu bir farkındalık meselesi. İşte bu yüzde 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde hem girişimciliğe hem de Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel bir önem verdik. Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz” dedi.

Bakan Varank, platformun yatırımcılara geniş kapsamlı bilgi sunacağını belirtti. Bakanlığın girişimciliği özendirmek ve kolaylaştırmak için erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi çeşitli mekanizmaların geliştirilmesi üzerinde de durduğunu bildirdi. Aynı kapsamda yurt dışından gelen girişimciler için “hoş geldin paketi” de hazırlanabileceğini açıkladı. Bakan Varank, “Tabi ekosistemin geneli için finansman kaynakları da özel bir önem taşıyor. Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Yine, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız” diye konuştu.