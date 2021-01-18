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Konya’da esnafa reklam desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen esnafa verdiği nakdi desteğin ardından şimdi de gel-al ve paket servis yapan ilk etapta 690 işletmeye, toplamda 3 bin işletmeye reklam panolarında tanıtım desteğinde bulunuyor. Zor zamanlarda Konyalı esnafın yanında olduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Önemli bir uygulamayı başlatıyoruz. İnşallah Türkiye’ye örnek olur. Konyalıların da bu kampanyaya destek vereceğini umuyorum. Kenetlenerek, birlikte hareket ederek bu zor dönemi de aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Ekonomi 18.01.2021, 13:54
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Konya’da esnafa reklam desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen esnafa verdiği nakdi desteğin ardından şimdi de gel-al ve paket servis yapan ilk etapta 690 işletmeye, toplamda 3 bin işletmeye reklam panolarında tanıtım desteğinde bulunuyor. Zor zamanlarda Konyalı esnafın yanında olduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Önemli bir uygulamayı başlatıyoruz. İnşallah Türkiye’ye örnek olur. Konyalıların da bu kampanyaya destek vereceğini umuyorum. Kenetlenerek, birlikte hareket ederek bu zor dönemi de aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Korona virüs salgını sürecinde her zaman esnafın yanında olan Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak gel-al ve paket servis usulüyle ayakta durmaya çalışan işletmelere yönelik şehir merkezindeki reklam panolarında tanıtım desteği veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi döneminde Büyükşehir Belediyesi olarak hem vatandaşlara hem de esnaflara yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Konya Modeli belediyeciliğin önemli uygulamalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Bugüne kadar 138 bin vatandaşımıza 49 milyon liralık destekte bulunduk. Özellikle esnafımızın iş yerini kapattığı dönemde iki ay tüm kiracılarımızın kira ücretlerini sıfırladık. Ayrıca iş yeri kapanan esnafımızın iki ay boyunca evinde ücretsiz olarak su kullanmasını sağladık ve tüm esnaflarımızın da iki ay boyunca iş yerlerini sularını ücretsiz hale getirdik” diye konuştu.

3 bin esnafın bilgileri reklam panosu ile duyurulacak

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarının altını çizen Başkan Altay şöyle devam etti: “Şimdi önemli bir uygulamayı daha başlatıyoruz. İnşallah Türkiye’ye örnek olur. İlk etapta Esnaf Odaları Birliğimize ve Ticaret Odamıza kayıtlı 690 esnafımızın bilgilerini reklam panolarında paylaştık. Özellikle gel-al ve telefonla sipariş verilen işletmelere ciddi bir moral desteğinde bulunduk. Onların tanıtımlarına katkı sağladık. Konyalıların da bu kampanyaya destek vereceğini umuyorum. Çünkü bugüne kadar hep birlikte zor dönemde esnafımızın yanında bulunduk. İnşallah 3 bin esnafımızın bilgilerini bu vesileyle reklam panolarında paylaşmış olacağız”

"Konya’nın en iyisini yapacağına inanıyorum"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı olarak tüm meslektaşlarına çağrıda bulunan Başkan Altay, “Yerel esnafımızın desteklenmesi adına yürütülen projeleri paylaşalım. Birlikte hareket edelim ve esnafımıza destek olalım. Tüm Konyalılara da bir çağrıda bulunuyorum. Reklam panolarına isimlerini astığımız esnaflardan alışverişlerini yaparlarsa bu dönemi birlikte atlatırız. İnşallah tünelin ucundaki ışık gözüktü. Zor zamanlar artık son günlerini yaşıyor ama şimdi birlik-beraberlik ve kenetlenme zamanı. Konya’nın en iyisini yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Esnaf uygulamadan memnun

Konyalı Esnaflardan Safa Can, “Yoğun bir şekilde çalışırken tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle işlerimiz aksadı. Pandemiden dolayı paket servis olarak hizmet veriyoruz. Elimizden geldiğince paketlerimizi en kısa zamanda götürmeye çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizin başlattığı projeyle esnafımıza destek verdiği için teşekkür ederiz. Bizim için uğraşılması bizi çok mutlu etti. Her zaman esnafın yanında olan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” dedi.

Esnaf Ahmet Arslan ise, “Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyemiz esnafın yanında oldu. Şimdi de panolarda reklamımızı verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Küçük esnafın her zaman yanında oluyor” şeklinde konuştu.

Esnaf Erdoğan Çatı ise “Pandemide işlerimizde düşüş oldu. Büyükşehir Belediyemizin reklam desteği için teşekkürlerimizi sunarız. Bize bir nebze de olsa katkısı olacaktır” görüşlerini paylaştı.
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