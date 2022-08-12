Konut fiyatları fren yaptı!

Dünya gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre, ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı. Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar nedeniyle adliyeler kira ve tahliye davaları ile dolarken beklenen düşüş kendini göstermeye başladı.

İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.

Emlakjet verilerine göre İstanbul’da haziranda yüzde 6, temmuzda yüzde 8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda yüzde 10 azalma görüldü.

Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy’de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.