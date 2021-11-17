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Kolostrum yönetimi buzağıların ilk günlerinde hayati önem taşıyor

- Trouw Nutrition Türkiye CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu:- "Patojenlere karşı antikorsuz doğan buzağıların hastalıklara karşı savunmasızlar. Bu duruma karşı doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede kaliteli kolostrum ile beslenmeleri gerekiyor"

Ekonomi 17.11.2021, 10:04
Kolostrum yönetimi buzağıların ilk günlerinde hayati önem taşıyor

İSTANBUL (AA) - Doğumdan hemen sonra salgılanmaya başlayan ve ağız sütü olarak ifade edilen kolostrum, zengin besin, yüksek kuru madde ve bağışıklık sistemini destekleyen immunoglobulinler, içeriği sayesinde buzağıların doğumdan sonra alması gereken çok önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Trouw Nutrition'dan yapılan açıklamaya göre, kolostrum insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da yaşamın ilk günlerinde sağlıklı büyüme ve gelişim açısından hayati önem taşıyor.

Buzağıların hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için bol miktarda kaliteli kolostrum ile beslenerek bağışıklık kazanmaları gerekiyor. Metabolik potansiyeli artıran kolostrum, patojenlere karşı antikorsuz doğan buzağılara doğal bir antikor oluşturarak hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. Trouw Nutrition, LifeStart konsepti ile çiftlik hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu, yeni doğan buzağıların hastalıklara karşı savunmasız olduklarını belirterek, bu duruma karşı doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede kaliteli kolostrum ile beslenmeleri gerektiğini vurguladı.

Diğer memelilere kıyasla düşük bir enerji rezervi ile doğan buzağıların doğumdan hemen sonra sağlanan kolostrum ile yüksek enerji ve protein aldıklarını ifade eden Kılcıoğlu, "Kolostrum, buzağıların yaşamlarının ilk günlerinde bağırsak içerisinde birikmiş olan mekanyumun atılmasına katkı sağlar. Ayrıca sağlıklı bir bağırsak sistemi geliştirmek için hormonlar, büyüme faktörleri ve insülin gibi hayati bileşenleri içerir." ifadelerini kullandı.

- "Buzağılar doğum ağırlıklarının en az yüzde 15'i ile beslenmeli"

Tanzer Kılcıoğlu, buzağıların sindirim sistemlerinin immünoglobulinlerden en verimli şekilde faydalanabilmeleri için doğumu takiben bir ila iki saat içinde, kolostrum ile beslenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buzağılar, doğumdan sonra ilk 12 saat içerisinde iki ila üç besleme uygulanarak, doğum ağırlıklarının en az yüzde15'i kadar kolostrum ile beslenmelidir. Örneğin, 40 kg'lık bir buzağı doğumdan sonra 12 saat içerisinde minimum 6 litre kolostrum tüketmelidir. Kolostrum 37-39 derece vücut sıcaklığında olmalıdır. Bu sıcaklık, buzağının vücut ısısını korumasını sağlarken aynı zamanda sindirim sistemini destekler."

LifeStart konseptinin önemli bir parçasını oluşturan kolostrum yönetimi kapsamında geliştirdikleri ürünlerle optimum süt performansı hedeflediklerini aktaran Kılcıoğlu, "Trouw Nutrition olarak global pazarda kolostrum kalitesini zenginleştiren ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünlerimiz çiftlik kolostrumunun hiç olmadığı durumlarda yerine kullanmak veya kalitesi yetersiz olduğunda desteklemek için kullanılıyor. Yakın zamanda Türkiye pazarına da kolostrum ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

#B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu #Trouw Nutrition
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