Koçtaş’tan Elektrik Tüketiminde Tasarruf Sağlayacak Öneriler

Yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste buluşturan Koçtaş, evlerde küçük detaylara dikkat ederek hem elektrik faturasını düşürmenin hem de doğayı korumanın ipuçlarını sunuyor.

Elektrikli ürünlerde yüksek verimlilik sağlayan enerji sınıfları elektrik tasarrufuna önemli katkı sağlıyor. Buzdolabı ve derin dondurucunun gereken soğutma işlemine engel olunmaması için etrafının hava alacak şekilde konumlandırılması büyük önem taşıyor. Buzdolabı ve derin dondurucunun kapısının sık sık açılmaması ve uzun süre açık bırakılmaması da enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca besinlerin buzdolabına düzenli bir şekilde yerleştirilmesi de gereksiz enerji harcanmasına engel oluyor.

Çamaşır, çamaşır kurutma ve bulaşık makinelerini tam dolduğunda çalıştırmak, kullanım sonrasında makinelerin fişini prizden çekmek de enerji tasarrufu açısından önemli ipuçları arasında yer alıyor.

Fırın kullanımında ise yemek ön ısıtma yapmayı gerektirmiyorsa fırının önceden çalıştırılmaması, fırın çalışırken kapağının fazla açılmaması ve içerisindeki sıcak havanın dışarıya çıkmaması da enerji tasarrufu sağlıyor. Fırındaki yiyeceğin pişmesine birkaç dakika kala fırın kapatılabilir ve bu sayede fırını daha az çalıştırarak enerji tasarrufu yapılabilir.

Koçtaş uzmanları, klimaların 21 ya da 22 derece olan oda sıcaklığında kullanılmasını, filtre temizliği ve yıllık bakımlarının da düzenli yapılmasını tavsiye ediyor. Ütü yapılırken giysilere göre ayar seçilmesi de enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Aynı zamanda ütü bitmeden birkaç dakika önce fişi prizden çekmek de tasarruf yapılmasına yardımcı oluyor. Su ısıtıcılarda ihtiyaçtan fazla su kaynatmamak hem su hem de elektrik harcamalarını azaltıyor.

Gereksiz yere yanan lambaları söndürmek, tasarruflu ampuller olan LED ampul kullanmak, bahçe aydınlatmasında prizli ürünler yerine solar ürünler tercih etmek de elektrik tasarrufu yapmak için uygulanabilecek küçük detaylar arasında yer alıyor.

Enerji tüketimini azaltarak tasarruf etmek güzel fikir!