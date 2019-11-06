KOBİ'ler sınırları sosyal medyayla aşıyor

KOBİ'ler e-ticaretin kolay yollarından biri olan, son yıllarda trend haline gelen sosyal ticaretle işlerini büyütüyor. Tüketiciler artık Instagram ya da Facebook'ta gördüğü reklamlardan etkileniyor ve bu platformlardan alışverişi tercih ediyor. Facebook'ta işletmeci olarak yer alan 1.7 milyon yerli şirketin %90'ı bu platformlar aracılığıyla yeni müşteriler buluyor, %87'si bu platformlar sayesinde satışlarını artırıyor. Bu yolla sağlanan ticaret hacmi 15 milyara yaklaştı. Bunun yaklaşık yüzde ellisini İstanbul ve Ankara oluşturuyor. Son bir yılda Facebook'a reklam veren KOBİ'ler bunun karşılığı olarak kişi başı 670 tl alışveriş hacmi yarattı.

Facebook'un Türkiye Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş KOBİ'lerin sosyal medya üzerinden global piyasalar ile ciddi bir bağ kurduğunu söyledi. Türkiye'deki birçok işletme küresel pazarlara ulaşmak ve sınır ötesi ticaret gelirlerini artırmak için Facebook platformlarını kullandığını belirten Matraş, "Dünyanın dört bir yanından 135 milyondan fazla insan Türkiye'deki işletmelerle Facebook üzerinden bağlantı kuruyor. İşletmelerin %89'u, Facebook uygulama ve ürünleri sayesinde başka şehirlere ya da ülkelere satış yapabildiklerini dile getiriyor. Facebook bu oranların artmasını istiyor. Bunu yapabilmenin yolu da, Türkiye'deki insanlara ve KOBİ'lere, Facebook uygulama ve ürünleri ailesini kullanarak nasıl büyüyebileceklerini öğretmekten geçiyor. Farkı konulara odaklanmış bir dizi eğitimle, Facebook insanların, toplulukların ve KOBİ'lerin başarılı olmak için teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olacak" diye konuştu.

Reklam yatırımının 60 katı ciro elde etti Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip "Facebook kampanyalarımız ile etkileşime geçen müşterilerimizle aynı tarihlerde dijitalden ve mağazadan alışveriş yapan Koçtaş kartlı müşterilerimizin analizini yaptık. Reklam yatırımımızın tam 60 katı ciro elde ettiğimizi gördük."

Facebook'taki işletmelerin %91'i istihdam artırıyor

"Türkiye'de platformlarımızı kullanan insanların %80'i, platformlar aracılığıyla en az bir KOBİ ile bağlantı halinde" diyen Matraş, işletmelerin %91'inin Facebook platformları yardımıyla daha güçlü olduklarını söyleyerek şunları anlattı: "Uzun süredir Türkiye'de yatırımlarımızı artırarak ülkemizde oluşturduğumuz pozitif ekonomik etkiyi artırmak için çalışıyoruz. Sayılara baktığımızda şimdiye kadar başarılı olduğumuzu görüyoruz. İşletmelerin %91'i ise platformlarımızda katıldıktan sonra talep artışı nedeniyle daha fazla çalışan istihdam edebildiğini belirtiyor. Platformlarımız aynı zamanda işletmeleri de mobil üzerinden potansiyel müşterileri ile bir araya getiriyor. İnsanlar platformlarımızda diğer tüm mobil servislerde geçirdikleri zamanın toplamından daha fazla zaman geçiriyor Türkiye'deki yolculuğumuzun henüz başındayız ilerleyen dönemde yapacağımız yatırımlar ve çalışmalarımız aracılığıyla platformlarımızı kullanarak hedeflerine ve küresel pazarlara ulaşan işletmelerin sayısını artırmak en büyük hedeflerimizden biri."

Sosyal medyadaki yorumlar alışveriş etkiliyor



Statista'nın verilerine göre dünya genelinde internetten alışveriş yapanların %45'i sosyal medyadaki yorumlar, ürün değerlendirmeleri ve geri bildirimlerden etkilendiğini belirtiyor. Türkiye ise %56 ile dünyada sekizinci sırada yer alıyor. Sosyal ağlar özellikle genç tüketiciler üzerinde etkili oluyor. 16-24 yaş arası sosyal ağ kullanıcılarının %25'i, 25-34 yaş arası kullanıcıların ise yüzde 23'ü bir markanın/ürünün sosyal medyada beğenildiğini ya da desteklendiğini görmenin kendilerini satın almaya teşvik ettiğini belirtiyor.



2021'de sosyal ticaret 166 milyar dolar olacak

Technavio'nun "Küresel sosyal ticaret pazarı 2017-2021" raporuna göre pazarın 2021 yılına kadar yıllık %34 büyüyerek yaklaşık 166 milyar dolaradüşeceği öngörülüyor. Markalar sosyal medya pazarlamasında tercihlerini bu doğrultuda belirliyor. %94 oranıyla Facebook sosyal platformlar arasında ilk tercih olurken onu %68 ile Twitter, %56 ile linkedin,%54 ile Instagram %45 ile YouTube, %30 ile Pinterest takip ediyor. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde toplam sosyal ticaret büyüklüğü 2011'de 5 milyar dolarken 2016 yılında 50 milyar dolara çıktı. Sosyal medya reklamları ise son zamanlarda yükselişe geçerek dijital reklamlar içerisindeki payını 2013'teki %23 seviyesinden 2017'de %35'e çıkardı.