KKTC’de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kesti

KKTC’de ana 2 firmanın pompa fiyatına zam yapılmasını talep etmesi ancak koalisyon hükümetinin istifa etmesiyle yaşanan siyasi boşlukta muhatap bulamaması sonucu yakıt akışını kesmesiyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

KKTC’de akaryakıt sağlayan 2 firmanın dövizdeki artışla pompa fiyatının en az 1 TL zam yapılmasını istese de koalisyon hükümetinin istifasıyla oluşan siyasi boşlukta muhatap bulamaması yeni bir kaosun fitilini ateşledi. Zam talebine karşılık bir muhatap bulamayan 2 firma benzin istasyonlarına yakıt akışını kesti. KKTC’deki 2 firmanın bu kararı ülke genelinde krize neden oldu. Yakıt almak isteyen araç sahipleri benzin istasyonlarına akın etti. Yüzlerce araç sahibi benzin alamama ihtimaline karşı istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bazı yakıt istasyonları ise ellerinde yakıt kalmadığı için kepenk indirmek zorunda kalırken, birçok yakıt istasyonu da yakıt satışını sınırlandırmaya başladı.

“Stoklar tükenince kepenk kapatacağız”

Yakıt istasyonu sahibi Mehmet Tel, asıl sorunun ana firmaların benzin istasyonlarına yakıt vermemesi olduğunu ifade ederek, “Sebebi ise ana bayilerinin ekonomik olarak kendi primlerinin yükselmesini istemesidir. Hükümete baskı yapmak amacı ile kendileri böyle bir karar aldı ve yakıt vermeyi durdurdu. Elimizdeki mevcut yakıt stokları bitinceye kadar vereceğiz ve stoklar tükenince kepenk kapatacağız” dedi.

Mevlüt İri ise, “İngiltere’deki gibi oldu. Hiç anlamadık. Benzin almaya geldik. Ama tıka basa dolu” ifadesini kullandı.

Dövizlerin artmasıyla, alınan kararların halka yansıdığını dile getiren Tarkan Bay, “İnsanlar perişan olur. Bunları en büyük sebebi yetkililerin davranışından dolayıdır. Bir önlem alamayan siyasiler bizi bu duruma düşürdü. 50 yaşına geldik bu durumu da gördük” dedi.