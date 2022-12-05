Kibar Gönüllüleri’nden 4 okula destek

Kibar Holding’in 4 yıl önce hayata geçirdiği gönüllülük projesi Kibar Gönüllüleri, ’4 yılda 4 okula destek’ hedefini gerçekleştirdi.

Kibar Holding, son 4 yıldır Türkiye’nin kapsamlı kurum içi gönüllülük projelerinden Kibar Gönüllüleri çatısı altında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor. Gönüllülerin odak alanı ’eğitim ve çocuk’ olurken, 500’ü aşkın Kibar Gönüllüsü tarafından 4 yılda 100’e yakın proje hayata geçirildi. Kibar Gönüllüleri ’İlk 4 yılda 4 Okul’a destek hedefini gerçekleştirdi.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Eğitim, toplumun gelişiminde en kritik etken, çocuklar ise her zaman vurguladığımız gibi geleceğimizin teminatı. Çalışanlarımızın bireysel çabalarını kurumun imkanları ile entegre etmeyi başardık. Bu sayede hem grup olarak bizim topluma sunduğumuz katkı sürdürülebilir bir yapıya kavuştu hem de çalışanlarımızın çabaları büyük projelere dönüştü. Amacımız eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın gelişimine destek olmak ve onların hayatına dokunmak. Bunu başardığımızı düşünüyoruz, Kibar Gönüllüleri ile gurur duyuyoruz” dedi.

İzmit, Tuzla, Susurluk ve İskenderun’a özgün projeler

Yapılan açıklamaya göre, gönüllüler, dezavantajlı bölgelerdeki okullara yönelik ihtiyaçları belirleyerek projeler ürettiler. Bu kapsamda İzmit, Tuzla, Susurluk ve İskenderun’da bulunan 4 okula destek verildi. Gönüllüler, İzmit’te bulunan Alikahya İlkokulu’nda fiziksel çalışmalar ve iyileştirmeler gerçekleştirdi. 2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda bugüne kadar 60 gönüllüyle birlikte 12 ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Gönüllüler Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdiği Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nun bahçesine son olarak atölye binası kurdu. 2022 eğitim-öğretim döneminde yapımı gönüllüler tarafından organize edilen Mehmet Turan Atölyesi’nde çocuklar dersleri dışında hayata dair kazanımlar elde edecek. Balıkesir Susurluk’ta 182 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Nusret Kula İlkokulu’nda Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi kuruldu. Susurluk’taki okullarda gönüllülük çalışmasıyla yapılan atölye olma özelliğini taşıyan Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi’nden aynı anda yaklaşık 25 öğrenci faydalanabiliyor. Gönüllüler son olarak, okul öncesi eğitimin öneminin farkındalığıyla İskenderun’daki Kılıç Ali Paşa İlkokulu’na anasınıfı kurdu. İstasyonlu sistem yeni nesil öğrenme ve gelişim süreçleri dikkate alınarak tasarlandı. 21 Kasım günü açılışı gerçekleştirilen ana sınıfının kuruluşunda çalışan gönüllüler, eğitim sürecinde de etkinlikler aracılığıyla çocukların yanında olacak. Tespit edilen dezavantajlı bölgelerdeki İlgili Kaymakamlıklar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanan protokoller çerçevesinde kamu-özel sektör iş birliğine örnek olabilecek uyum içerisinde çalışmalar sürüyor.