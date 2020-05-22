Kestel’de bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Kestel Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, fırın, kasap, pastane ve tatlı üreten işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pastane, fırın ve tatlı üreten işyerlerinin denetimlerini sıklaştırdı. Gıda Kontrol ve zabıta ekipleri, gıdaların üretim aşaması, çalışanların maske ile kılık kıyafeti, depoların hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve gıdalarda kullanılan ürünler sıkı bir şekilde denetledi. Bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işyeri yetkilileri uyarıldı. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ’’Belediyemize bağlı ekipler, Ramazan Bayramı’na az bir süre kala hijyen ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerde, genel hijyen kuralları, gıdaların üretim aşaması, maske ile eldiven kullanımı ve işletmelerdeki müşteri kapasiteleri denetleniyor. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarı ve yaptırımları yapacağız. Her şeyin telafisi olur ancak sağlığın telafisi olmaz. Kurallara uyan esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.