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Kerem Alkin: '2020 büyümesi yüzde 2.5'

Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin kaleme aldığı yazısında Türkiye ekonomisi için yüzde 2,5'lik büyüme öngördüğünü yazdı.

Ekonomi 19.02.2021, 14:42
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Kerem Alkin: '2020 büyümesi yüzde 2.5'

Kerem Alkin'in yazısı şöyle:

Yaklaşık 15 yıldır sanayi üretim verileri üzerinden GSYH reel büyüme hızı projeksiyonları gerçekleştirerek, açıklanmasından en az 1 ay önce çeyrek ve tüm yıl büyüme hızı oranı tahminlerimi paylaşmaktayım. Bu vesile ile, 1 Mart Pazartesi günü açıklanacak olan TÜİK 2020 yılı GSYH verileri doğrultusunda, 2020'nin bütünü için reel büyüme hızı oranı tahminimi, yüzde 70 olasılıkla, yüzde 2.485 olarak hesapladım. Tahminimin dip noktası yüzde 2.33, tepe noktası yüzde 2.66. Yüzde 2.33'lük tahmin, 2020'nin son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8.04 oranında büyüdüğü tahminine, yüzde 2.66 ise son çeyrekte yüzde 10.49 oranında büyüme tahminine dayanıyor.

Bununla birlikte, 2020'nin son çeyreğinde, yüzde 70 olasılıkla, Türkiye ekonomisinin yüzde 9.27 büyümüş olabileceğini belirtebiliriz. Bu veriler, 2020'nin son çeyreğinde en kötümser olasılıkla yüzde 8.04'lük, en iyimser olasılıkla ise yüzde 10.49'luk bir GSYH reel büyüme oranı yakalamış olabileceğine işaret ettiğimiz Türkiye'nin, 2020'nin son çeyreğini G-20 ülkeleri ile OECD ülkeleri arasında rekor düzeyde bir büyüme ile 1. sırada kapatmış olduğuna işaret ediyor.
Keza, dünyanın önde gelen ilk 40 ülkesini dikkate alarak sıralamaya baktığımızda, Vietnam'ın 2020'yi yüzde 2.9 pozitif büyüme ile tamamlaması sonrasında, yüzde 2.3 büyüme ile 2020'yi tamamlamış olan Çin'i de geçerek, Türkiye'nin yüzde 2.5'le yılı küresel ölçekte 2. sırada tamamlamış ülke olduğunu gösteriyor.


Dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin, 'Kovid- 19' küresel virüs salgını nedeniyle, 1918-19 İspanyol Gribi, 1929 Büyük Buhranı ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır insani, ekonomik, ticari ve lojistik krizi ile karşı karşıya kaldığı 2020'yi Türkiye'nin pozitif büyüme ile bitirebilmiş yegane 3 ülke arasında, üstelik de 2. sırada bitirmiş olması müthiş bir hikaye. Bu başarıda, mart ayı sonundan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve talimatlarıyla, Ekonomi Yönetimi'nin seri para, maliye ve direkt kontrol politikası adımlarının, son derece isabetli kararların etkisi tartışılmaz. Bilhassa, gerek G-20 gerekse de OECD üyesi ülkeler arasında, Türkiye'nin yakaladığı yüzde 10,1 düzeyindeki rekor sanayi üretimi artışıyla, 2020'nin son çeyreğini 1. sırada tamamlaması, AB ortalamasının yüzde -1.7, ABD'nin yüzde -4.7 olduğu bir ortamda anlamlı.


Ayrıca, 1 Mart'ta TÜİK'in açıklayacağı 2020 yılı 4. çeyrek GSYH ve tüm 2020 GSYH değeri üzerine yaptığım tahminleri de paylaşmam gerekirse, 4. çeyrek için GSYH büyüklüğünün 1 trilyon 275 milyar 965 milyon TL ile 1 trilyon 441 milyar 562 milyon TL arasında olacağına; tüm 2020'nin GSYH büyüklüğünün ise 4 trilyon 810 milyar 603 milyon TL ile 4 trilyon 976 milyar 200 milyon TL arasında şekillenebileceğine işaret ediyor. 2020'nin son çeyreğinin beklenenden daha yüksek bir performansa işaret etmesi halinde, Türkiye'nin GSYH'sında 5 trilyon lira çıtasını kırmış dahi olabiliriz. Türkiye'nin başardıklarını gölgelemek adına, bu kadar net bir üretim ve büyüme performansı acaba ne kadar çarpıtılacak, merak ediyorum.

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