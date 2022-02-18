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KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıdı? İşte güncel sebze meyve fiyatları...

Son dönemde artan fiyatlar vatandaşın cebini yakarken gıdada uygulanan KDV indirimi fiyatlara olumlu yansımaya başladı. Geçtiğimiz hafta 35 TL'den satılan salatalığın kilosu bu hafta 13 TL'ye kadar düştü. 40 liraya satılan patlıcan ise 15 liradan satılıyor.

Ekonomi 18.02.2022, 11:33 18.02.2022, 11:42
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıdı? İşte güncel sebze meyve fiyatları...

11 ŞUBAT'TA MERSİN VE İSTANBUL HALİNDEKİ SEBZE MEYVE FİYATLARI ARASINDAKİ FARK ŞÖYLE:

Bir ‎bir veya daha fazla kişi ve ‎şunu diyen bir yazı '‎11 ŞUBAT 2022 SEBZE MEYVE HAL FİYATLARI SEBZE&MEYVE MERSİN HALİ TL İSTANBUL HALİ- TL BİBER ÇARLISTON Kg 9,59 25 DEREOTU Ba 7 DOMATES Kg 5,73 20 ISPANAK Kg 2,44 8 KABAK Kg 4,00 25 KIRMIZI LAHANA Kg 1,26 7 LİMON Kg 1,22 10 MANDALINA Kg 2,20 14 MUZ Kg 6,28 و PATATES Kg 2,23 10 PATLICAN Kg 6,38 32 PIRASA Kg 2,54 7 PORTAKAL Kg 2,17 10 SALATALIK Kg 6,63 30‎'‎‎ görseli olabilir 

Geçen hafta cep yakan sebze ve meyvelerin fiyatları düşmeye başladı. 35 liraya kadar çıkan salatalık 13 liradan, 40 liraya satılan patlıcan da 15 liradan satılmaya başlandı.

İSTANBUL PAZARLARINDA FİYATLAR DÜŞTÜ

İstanbul’da bulunan semt pazarlarında sebzelerin fiyatlarında düşüş görüldü. Geçen hafta fiyatı cep yakan ve 35 liradan satılan salatalığın kilosu 13 liraya geriledi. Patlıcanın fiyatı ise 40 liradan 15 liraya kadar düştü. Meyve fiyatlarının ise sabit kaldığı görüldü.

FİYATLARDA KDV ETKİSİ

Pazarcılar, havaların düzelmesiyle seralardaki ürünlerin fiyatlarının düştüğünü ve, temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin de fiyatları düşürdüğünü söylüyor. Dolma biber 15 liradan satılıyor. Elma, portakal ve mandalina 5 liradan, armut 7 liradan, muz ise 8 liradan satılıyor.
 

"SERADA YETİŞEN ÜRÜNLERİN FİYATI DÜŞTÜ"

Pazar esnafı Mehmet Özer, geçen hafta sebze fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, “Bu hafta sebze fiyatları düştü. KDV’nin indirilmesi de fiyatlarda etkili oldu diyebiliriz. Havaların ısınmasıyla serada yetişen ürünlerin fiyatı düştü. Geçen hafta patlıcan 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor. Dolma biber de 40 liraydı, şu anda 15 liradan satılıyor.

SALATALIK 35 LİRADAN 13 LİRAYA İNDİ

Salatalık da 35 liraydı, şu anda 13 liradan satılıyor. Domates de geçen hafta 8 liraydı, şu anda ortalama 10 liradan satılıyor. Çeri domatesi 35 liraydı, 12 liraya kadar düştü. Henüz yeşillik fiyatları düşmedi. Kıvırcık 15 liradan satılıyor.” ifadelerini kullandı.
 

NARENCİYE ÜRÜNLERİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Kardan dolayı meyvelerin toplanmadığından dolayı fiyatların yükseldiğini söyleyen İsmail Güner, "Köylüler kardan dolayı seralara giremedi, ürünlerini toplayamadı. Bu yüzden İstanbul’a ürünler gelemedi. Bu da fiyatları yükseltti. Meyvelerin yanı sıra sebze fiyatlarında da çok fazla yükseliş oldu. Meyveler genelde soğuk hava depolarında bekletildiği için çok fazla fiyatları etkilenmedi. Portakal veya mandalina gibi narenciye ürünlerinin havanın soğukluğu ile toplanması zor olduğu için bu ürünlerde yükseliş olmuştu. Şu anda portakal 5 lira, mandalina 5 lira, armut 7-8 lira, elma ise 5 ile 7 lira arasında satılıyor." diye konuştu.

MUZUN FİYATI 12 LİRADAN 8 LİRAYA DÜŞTÜ

Bir diğer esnaf Adil Özbey, “Portakal fiyatları 5 liradan başlıyor. Muzu da soğuk vurdu, muzlar çatladı. Muzun fiyatı 12 liraydı, şu anda 8 liradan satılıyor.” dedi.

#kdv #indirim #sebze #meyve #fiyat
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