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Karsan Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı

- Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş:- "Yolculuğumuza; Karsan’ı hedeflediği yarınlara taşıyacak en önemli gücün çalışma arkadaşlarımız olduğu bilinciyle, ortak yarınların birlikte mümkün olduğuna inancıyla devam edeceğiz"

Ekonomi 04.12.2021, 09:58
Karsan Pozitif & İletişim Portalı Projesi ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Karsan, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarıları şekillendiren iş kültürü ile yeni bir ödüle daha layık görüldü.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), 2014 yılından bu yana kurumların sosyal sorumluluk farkındalığını artırmak amacıyla, her sene farklı bir temayla düzenlediği ödül programı çerçevesince Karsan ödül aldı.

Karsan Pozitif & İletişim Portalı projesi; bu yıl “İşimizin Yarını” ana temasıyla gerçekleştirilen «Ortak Yarınlar» programında İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Kategorisi’nde ödül aldı. Sanatçı Emre Altuğ’un moderatörlüğündeki program, ödül alan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Salgın önlemleri gereğince online olarak düzenlenen ödül törenine Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş da katılan davetliler arasındaydı.

- 121 proje başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2004’ten itibaren düzenledikleri programda ödül alan projeler aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaştıklarını belirterek, "Ortak Yarınlar Programımızın temasını bu yıl ‘işimizin yarını’ olarak belirledik. Program çerçevesince bu yıl 121 başvuru aldık. Başvuru yapan kurumlarımız Ortak Yarınlar için bir sosyal fayda daha yarattı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ortak Yarınlar Eğitim Fonu’na bağış yaptılar. Yüzlerce öğrencinin eğitimine umut oldular." ifadelerini kullandı.

Akkol, gençlere yönelik TİSK Akademi, Genç Dönüşüm, Genç Kadın Liderler gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, gençlerin gelişimlerini desteklemek için burslar verdiklerini, her ay 10 binin üzerinde öğrencinin eğitimine destek olduklarını aktardı.

- 6 farklı kategoride ödül verildi

Daha sonra ise program dahilinde “Birlikte Mümkün Ödülü”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü”, “Dijitalleşme Ödülü”, “İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Ödülü”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü” ve “Sürdürülebilirlik Ödülü” olmak üzere toplamda 6 kategoride ödül kazanan isimler açıklandı. Toplamda 21 jüri üyesi ile halk oylamasının ardından yapılan değerlendirmelerin sonunda Karsan da “İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Kategorisi” çerçevesince “Karsan Pozitif & İletişim Portalı” projesi ile ödüle layık görüldü.

- “Bu ödülün son derece değerli olduğuna inanıyoruz”

Karsan CEO’su Okan Baş, ise "Karsan olarak hem yurt içinde hem yurt dışında elde ettiğimiz başarıların temelinde her gün daha iyisi için çalışmayı ve yeni fikirlere açık olmayı esas alan iş kültürümüz yer alıyor. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak hazırladığımız projemizin layık görüldüğü bu ödülün son derece değerli olduğuna inanıyoruz. Yolculuğumuza; Karsan’ı hedeflediği yarınlara taşıyacak en önemli gücün çalışma arkadaşlarımız olduğu bilinciyle, ortak yarınların birlikte mümkün olduğuna inancıyla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karsan şirket içi değişim, dönüşüm ve yenilenme sürecini kapsayan “Karsan Pozitif” hareketinin temellerini 2017 yılında attı. Hem kültür hem de iş sonuçlarında pozitifliği hedefleyen şirket, söz konusu anlayış kapsamında iletişimin daha şeffaf olması amacıyla, tüm mavi yaka çalışanları için kurumsal mail adresleri oluşturdu.

Ayrıca şirket, “Kariyer Fırsatları için Pozitif Kariyer ve Liderlik” sürecini devreye alarak yönetici seçimlerinin tamamını ve yüzde 30’luk rotasyonu da bu kapsamda gerçekleştirdi. ILO işbirliği ile pozitif eşitlik projesini devreye alarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan Karsan, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de (Women’s Empowerment Principles – WEPs)” imzaladı.

- 50’den fazla uygulama portal ile dijital ortama taşındı

Karsan’da yeni çalışmaya başlayanlar için “Gen Pozitif Oryantasyon” programını devreye alan şirket, gelecek neslin iş hayatına hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla da MEB iş birliği ile elektrikli araçlar laboratuvarını kurduğu pozitif staj programını devreye aldı. Daha sıcak bir iletişim için “Cafe Pozitif” alanını oluşturan Karsan, sosyal sorumluluk projelerindeki pozitiflik ilkesiyle de yüzlerce insanın hayatına dokundu. Kurum kültürünün yaygınlaştırılması ve süreçlerin sürdürülebilirliği için; 50’den fazla uygulama; Karsan Pozitif İletişim Portalı ile dijital ortama taşındı. Kişisel ve kurumsal bilgilere diledikleri yer ve zamanda erişebilen Karsan çalışanlarının memnuniyet oranlarını ise yüzde 94’e ulaştırdı.

#karsan
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