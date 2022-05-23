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Kargo ve lojistik zirvesi 25 Mayıs’ta başlayacak

Son bir yılda 10 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren kargo ve lojistik sektörü, 25 Mayıs’ta düzenlenecek kargo ve lojistik zirvesinde kamu yöneticileri ve hizmet sağlayıcı firmalar ile bir araya gelecek.

Ekonomi 23.05.2022, 11:27
Kargo ve lojistik zirvesi 25 Mayıs’ta başlayacak

Son bir yılda 10 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren kargo ve lojistik sektörü, 25 Mayıs’ta düzenlenecek kargo ve lojistik zirvesinde kamu yöneticileri ve hizmet sağlayıcı firmalar ile bir araya gelecek.

Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri haline gelen kargo ve lojistik sektörü, KARİD başkanlığında Post and Parcel International Summit’te bir araya geliyor. Kargo ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) tarafından düzenlenen zirvede BTK’nın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, e-ticaret, otomasyon sistemleri, yeşil lojistik, e-ihracat, son kilometre lojistiği gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerin tepe yöneticileri yer alacak.

“Dolaylı ve direk olarak milyonlarca insana istihdam sağlıyoruz”

Organizasyonla ilgili bilgi veren Yurtiçi Kargo Genel Müdürü ve KARİD Başkanı Fatih Önyol, bu organizasyonun Türkiye’de ilk defa düzenlendiğini, önümüzdeki yıllarda da devam ederek gelenekselleşeceğini ifade etti. Önyol ayrıca, “Bugün 200 binden fazla çalışanıyla Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmet götüren kargo ve lojistik sektörü, tedarikçi firmalarını da göz önünde bulundurursanız milyonlarca insana istihdam sağlıyor. Sektörün 50 binden fazla aracı her gün yollarda yüzbinlerce kilometre yapıyor” dedi.

Sektörün Türk ekonomisine katkısının yüz milyarlarca liranın üzerinde olduğunu belirten Önyol, sözlerine şöyle devam etti: "Günümüzde kargo ve lojistik sektörü ticaretin önemli köprülerinden biri haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla bu sektörde yaşanması muhtemel sorunlar, ekonomimizde ciddi yaralar açabilir. İşte tam bu nedenle dernek olarak sürekli sektörümüzü bilgilendirmek ve geliştirmek istiyoruz. Bu isteğin önemli göstergelerinden biri de işte bu zirvedir. Bu bağlamda kargo, kurye, e-ticaret firmaları ile onlara hizmet sunan tüm alt sektör temsilcilerini, 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Post and Parcel Uluslararası Zirvesi’nde buluşturuyoruz. Bu buluşma sadece stantların açıldığı bir zirve olmayacak. Zirvede iki gün boyunca alanında uzman konuşmacılarla sektörün değişen yeni yüzü, beklentileri, gelişme alanları, yapay zeka ve otonom teslimat araçları gibi yeni teknolojilerle entegrasyonu ve sorunları masaya yatırılacak".

“Esnafımızı Londra’ya, Berlin’e, New York’a ulaştırıyoruz”

Önyol, "Geldiğimiz noktada Türk kargo ve lojistik sektörünün iç pazara sunduğu altyapısı, yük taşıma kabiliyeti ve olabilecek krizlere uyum sağlayabilme kapasitesi, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden daha iyi noktaya ulaşmıştır. Lojistik gücümüz sadece sınırlarımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlardan oluşmuyor. Türk ticaretini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu sayede, nasıl ki Kars’ta konuşlu bir peynirciye İstanbul’da satış yapabilme olanağı sunuyorsak, aynı şekilde o peynirci esnafımızı Londra’ya, New York’a, Berlin’e ulaştırıyoruz" dedi.

“Önümüzdeki yıl sektör beklentisi ise yüzde 40 artışla 4 milyar 685 milyon adete ulaşmak”

Ayrıca sektörün geldiği noktayı daha iyi ifade etmesi bakımından sağladıkları katma değer hakkında bilgi paylaşan Önyol, "Kargo sektörü 2021 yılında sadece e-ticaret sektöründen kaynaklı 3 milyar 347 milyon adet siparişi tüketicilerle buluşturdu. Önümüzdeki yıl sektör beklentisi ise yüzde 40 artışla 4 milyar 685 milyon adete ulaşmak. E-ticaret kargolarının dışında bir o kadar da btob adını verdiğimiz işletmeler arası giden kargolar var. Bu artış beklentilerini sağlıklı bir şekilde karşılamak için; sektör ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen son bir yılda tam 10 milyar TL’lik yatırım gerçekleşmiş durumda. Artık eski kargo ve lojistik sektörü yok. Son birkaç yıl içerisinde tüm talepleri rahatlıkla taşıyabilecek kargo ve lojistik sektörünü oluşturduk. Bu yatırımları, çalışmaları yakından görmek isteyen, sektörümüzü tanımak isteyen her katılımcıyı 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek organizasyonumuza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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