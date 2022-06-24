Kargo şirketi 150 milyon lira yatırımla büyümeye devam ediyor

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek “2022 yılı sonu itibarı ile de yatırımlarımız 200 milyon TL’ye ulaşacak. Bu yatırımlar ile Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden olma hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz” dedi.

Kargo şirketlerinden beklentilerin her geçen gün arttığı bir dönemde GKN Kargo, dağıtım sektöründe yaptığı dijital yatırımların yanı sıra son 1,5 yılda 150 milyon yatırım yaparak büyümesini sürdürdü. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek konuyla ilgili “2022 yılında hızlı bir büyümeyi öngörüyoruz. 2022 yılı sonu itibarı ile de yatırımlarımız 200 milyon TL’ye ulaşacak. Bu yatırımlar ile Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden olma hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz” dedi.

Hedef; günlük 1 milyon teslimat

Planlanan büyüme ile birlikte 2022’de gerçekleştirecek diğer bir hedefin de günlük 1 milyon kargo teslimi olarak belirleyen Akyürek, hedefine ulaşmak için Çerkezköy, Gimat ve Adana’da 3 aktarma merkezini daha kullanıma açtıklarını ifade etti.

Yıl sonu 3 bin kişilik dev kadro

2016’dan beri varlığını sürdüren, her zaman müşteri memnuniyetini düşünen ve sektördeki personel açığının farkında olan şirket, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 2022 yılında 64 ilde hizmet vererek personel sayısını da aynı ölçüde artırıyor. Şirket, son 1,5 yılda 150 milyon yatırım yaparak büyümesini ilerletti. 2022 yılının ilk ayında 780 kişiyi daha kadrosuna dahil etti. Akyürek, bu seneki hedefinin çalışan sayısını 3 bin kişiye çıkartmak olduğunu dile getirdi.

‘Kargo Akademi’ hayata geçiyor

Sektördeki personel açığının farkında olduklarını bu zorlukları aşmak ve hizmet kalitelerini yükseltmek için ‘Kargo Akademi’ projesini hayata geçirmek üzere çalışmalarını başlattıklarını anlatan Akyürek, 2022 yılının ilk çeyreğinde Kargo Akademi ile sektöre bu alanda önemli bir katkı sunacaklarının altını çizdi. Yıl sonuna kadar 84 olan acente sayısını 120’ye çıkarmayı planladıklarını söyleyen Gökhan Akyürek, 2023 yılına kadar 81 ilde şube açmayı hedeflediklerini bir kez daha vurgulayarak sözlerini noktaladı.