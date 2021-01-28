Karasu-Köstence ve Alsancak-Taragona Ro-Ro hatları hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Sakarya ve Kocaeli sanayi bölgelerini hinterlandına sahip Karasu Limanından, Romanya’nın Köstence Limanına Ro-Ro seferlerinin 3 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılmasının planlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmaları neticesinde, yeniden açılan İzmir Alsancak Limanından ilk Ro-Ro seferinin 5 Şubat 2021 Cuma günü İspanya’nın Tarragona limanına yapılmasının planlandığı belirtilirken; Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Sakarya ve Kocaeli sanayi bölgelerini hinterlandına sahip Karasu Limanından Romanya’nın Köstence Limanına Ro-Ro seferlerinin de 3 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılmasının planlandığı bildirildi.

Yeni Ro-Ro hatlarının açılması ile ilgili çalışmalar devam edecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; birçok avantajı olan Ro-Ro taşımacılığının etkin kullanılmasının, oluşabilecek karayolu trafiğinin deniz yoluna kaydırılması, ihracatın arttırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından kombine taşımacılığın en iyi uygulamaları arasında olduğu ifade edilirken; Bakanlığın yeni Ro-Ro hatlarının açılması ile ilgili yoğun çalışmalarının da devam etmekte olduğu, taşımacılık ve lojistik sektörünün ve ihracatçılarının bu yeni hatlardan azami fayda sağlamalarının planlandığı aktarıldı.

İhracatçılara önemli bir esneklik ve maliyet avantajı sağlayacak

Ro-Ro taşımacılığın yaygınlaştırılmasının, deniz yolu ile olan ihracatın toplam taşımalarındaki payını arttırarak; ihracatçılara önemli bir esneklik ve maliyet avantajı sağlandığının vurgulandığı açıklamada; şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde, İzmir Alsancak Limanı Ro-Ro taşımacılığı yeniden açılmıştır. Bu kararın, dış ticaret ve lojistik ile iştigal eden firmaların işlerine olumlu yansıyacağı ve ülkemiz ekonomisine ivme kazandıracağı değerlendirilmekte olup, TCDD Alsancak Limanından ilk Ro-Ro seferinin 5 Şubat 2021 Cuma günü İspanya’nın Tarragona limanına yapılması planlanmaktadır.”

“Bakanlığımız yoğun çabalarıyla Ülkemizden Avrupa’ya taşımacılık yapan nakliyecilerimize önemli bir katkı sağlamak üzere Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Sakarya ve Kocaeli sanayi bölgelerini hinterlandına sahip Karasu Limanından Romanya’nın Köstence Limanına Ro-Ro seferlerinin de 3 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılması planlanmaktadır.”