Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 200 oldu

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Ağustos ayından itibaren 167 artışla 69 bin 200 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2022 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de 2022 yılı Ağustos ayında 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 14 milyon 74 bin 317’si otomobil olmak üzere toplamda 26 milyon 29 bin 230 olarak gerçekleşti.

Karabük’te ise Temmuz ayında 69 bin 33 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı son 1 ayda 167 artışla Ağustos sonu itibari 69 bin 200’e yükseldi.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 69 bin 200 araçtan; 42 bin 87’si otomobil olurken, 9 bin 873’ü kamyonet, 3 bin 144’ü kamyon, 5 bin 477’si motosiklet, bin 600’ü minibüs, 547’si otobüs, 6 bin 186’sı traktör ve 286’sı da özel amaçlı araç olduğu belirtildi.