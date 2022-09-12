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Kanlıca mantarı kilosu 100 TL’den pazardaki yerini aldı

Bilimsel adı ’Lactarius salmonicolor’ olan kanlıca mantarı Karabük’te kilosu 100 TL’den pazardaki yerini aldı.

Ekonomi 12.09.2022, 16:03
Kanlıca mantarı kilosu 100 TL’den pazardaki yerini aldı

Bilimsel adı ’Lactarius salmonicolor’ olan kanlıca mantarı Karabük’te kilosu 100 TL’den pazardaki yerini aldı.

Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı Safranbolu Kıranköy’deki eski perşembe pazarında yerini aldı. Bu yıl yağışların az olması, toplanmasının zahmetli olması nedeniyle kilosu 100 TL’ye satılan mantar insan sağlığı için de önemli bir yere sahip.

Mantar satıcısı Hakkı Özer, toplamasının zahmetli olduğundan ve çok bulunmadığından dolayı fiyatının yüksek olduğunu belirterek, mantarın havaların soğuması ve yağışların artmasıyla çoğalacağı için fiyatının düşebileceğini aktardı.

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