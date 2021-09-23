banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu

Kahramanmaraş’tan 10 bin ton tescilli ceviz ihracatı

Kahramanmaraş’ta coğrafi işaret tescil belgesi bulunan ‘Maraş-18’ cevizinde hasat başladı.

Ekonomi 23.09.2021, 10:17
Kahramanmaraş’tan 10 bin ton tescilli ceviz ihracatı

Kahramanmaraş’ta coğrafi işaret tescil belgesi bulunan ‘Maraş-18’ cevizinde hasat başladı.

Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte elde edilen ve Amerika’nın ‘Chandler’ cevizine rakip olan Maraş-18, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan’a ihraç ediliyor.

Dondurması, biberi ve tarhanası gibi coğrafi tescil işaretli ürünleri bünyesinde barındıran Kahramanmaraş’ta tescilli cevizde hasat başladı. İl genelinde 100 bin dekarlık alandaki irili ufaklı bahçelerde üretilen ceviz çiftçilerin önemli bir gelir kaynağı oldu.

Üretimde modern tekniğe geçen çiftçiler klasik hasadın yanı sıra ceviz çırpma ve soyma makineleriyle kombineli hasat yapıyor.

Damla sulama sistemi ile kaliteli ürün elde eden çiftçilerin yüzü gülüyor.

Hasat edilen ürünün yaklaşık 10 bin tonu İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edilirken, kalan kısımları ise ülke genelinde tüketiliyor. 20 bin ton ceviz rekoltesi beklenen kentte, hummalı bir ceviz hasadı yapılıyor.

Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi’nde Gürleen Yaylasındaki ceviz bahçesinde hasadı yapan çiftçiler, verimden ve kaliteden memnun.

Kahramanmaraş’ın cevizinin Amerika’nın cevizine rakip olduğunu söyleyen Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, “Maraş-18 cevizi dünya geneline yayılmıştır. Amerika’nın ‘Chandler’i varsa Kahramanmaraş’ın da kendine has ‘Maraş-18’ cevizi vardır. Bu ceviz dünyanın en kaliteli cevizidir. TÜİK verilerine göre 14 bin ton olmak üzere kayıtlı ve kayıtsız 20 bin ton ceviz üretilmektedir. Geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi her yıl Türkiye’de üretim de ilk sırada yer almaktadır. Kapama bahçeleri ile üretim miktarları daha çok artmaktadır” dedi.

Ceviz üreticisi Oğuzhan Özkayım, “Ceviz üretimimizi kapama bahçeleriyle yapıyoruz. Şuanda ceviz üretiminde çok ciddi konuma geldik ve ülkemizde ilk sıradayız. Artık uluslararası pazarlara ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Sulama, toplama ve kabuğunun soyulmasına kadar bütün işlemler modern yöntemlerle yapılıyor” dedi.

Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise “Yaklaşık 100 dönüm içindeki arazide tempolu bir çalışma var. Mutluyuz ve hasadımız bol. Cevizimiz kaliteli ve ülkemizin birçok iline de buradan gönderiyoruz. Siparişlere de yetişemediğimiz oluyor” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0