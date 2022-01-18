“Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” 41. buluşması İzmir’de

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in katılımıyla İzmir’de düzenlenen 41. “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” toplantısı, kadınların yoğun katılımıyla düzenlendi. Toplantıda kadın girişimcilere verilen teşvikler anlatılırken, İzmir’de başarı hikayesi yazan kadın girişimciler de kadınlara tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir başkanlığında hayata geçirilen “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” projesi için saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali”nin 41. buluşması İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi. Programa Keşir’in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız ve çok sayıda kadın katılırken, çeşitli kurumlardan yetkililer de kadınlara yönelik teşvikleri anlattı. Moderatörlüğünü AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün yaptığı programda, İzmirli girişimci kadınlar başarı hikayelerini anlattı. “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” programında öncelikli hedef, mart ayının sonunda kadar buluşmaların 81 ilde gerçekleştirilmesi. Kırsal kalkınmaya, kadın girişimcilik oranının artırılmasına ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilen toplantılarda, iş kurmak ve meslek edinmek isteyen kadınlarla bir araya geliniyor. Kadınların işgücüne katılım oranlarının da artırılması amaçlanan, halka açık gerçekleştirilen buluşmalar bugüne kadar 41 ilde, yaklaşık 12 bin 833 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Projeler anlatılıyor

İlki Nisan ayında Hakkari’de yapılan buluşmalar, kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında düzenlenen toplantılarda kadınlar; KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların, kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek olarak gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek Türkiye genelinde bir farkındalık sağlanması isteniyor. Proje sonucunda, sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların, mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor.

“Vazgeçmeye niyetimiz yok”

Programda konuşan Başkan Keşir, “Yaklaşık 20 yıldır hükümetlerimizin farklı kurumlar üzerinden verdiği kadına dair teşvikler var. Biz görevi devraldığımızda dedik ki ‘Teşvikler ne yazık ki tam arzu ettiğimiz gibi kadınlar tarafından bilinmiyor.’ Biliyorum ki kuruluşta ve kurtuluşta olduğu gibi büyük Türkiye hayalini gerçekleştirirken mutlaka kadın erkek omuza omza olacak ve bu değerli İzmirli kadınların emeği ile olacak. Bugün sizlere 20 yıldır hükümetlerimizin gerçekleştirdiği, kadınların emeğinin üretime katılması için verdiği teşvikleri dinleyeceğiz. Bugün burada bugüne kadar olan programlardan faydalanan, işi kurmuş, işe girmiş hikayeler var. Kıymetli arkadaşlarımın her biri bunları size anlatabilirdi ama istedik ki bu işi başaran, gerçekleştiren kadınlarla tanışın. Onlar sizin şehrinizin kadınları. Onlar yaptıysa elbette sizler de yapabilirsiniz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilham veren sözü ile yola çıktıklarını kaydeden Keşir, “Bu söz, bizim toplantılarımızın mottosunu da o oluşturuyor. ‘Kadını yok sayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından fazlasından vazgeçmiş demektir.’ Bizler büyük Türkiye yolundaki bu toplumun potansiyeli ve gücünün yarısından vazgeçmeye asla niyetimiz yok. Bugün öğrendikleriniz bu salonda kalmasın. Evlerde, mahallelerde küçük gruplara da bu imkanları anlatın. Ne kadar çok kadın bu fırsatları bilirse o kadar çok kadın bunları kullanır ve ülkemin kadını güçlenir, ülkem büyür ve büyük Türkiye olur” diye konuştu.

“Eğer isterlerse her şeyi başarırlar”

Konuşmaların ardından çeşitli kurumların yetkili isimleri, kadınlara yönelik teşvikleri anlattı. Program kapsamında İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mustafa Özen devam eden projeleri anlatırken, Bayındır ilçesinde arıcılık yapan Hafize Ağartır isimli girişimci ise “Arıcılığı hiç bilmiyordum. Ailemde de bu mesleği yapan kimse yoktu. Eşim arıcılık yapmayı önerdi. 5 kovanla işe başladım. Ege Üniversitesinde de eğitim aldım. Ayrıca Uzman Eller projesi kapsamında İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gittim. Uzman Eller’den faydalanmış oldum. Alet, ekipman, arı, kovan; yani arıcılıkla ne ihtiyaç varsa proje ile birlikte tamamladık” ifadelerini kullandı. Ağartır, “Kadınlar çok çalışmalı. Eğer isterlerse her şeyi başarırlar” diyerek kadınlara tavsiyelerde bulundu. Program, gün boyu devam edecek.