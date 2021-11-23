İZTO’dan dijitalleşmede atağı: “Gezici Dijital Karavan”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından hayata geçirilip iş dünyasının dijitalleşmesine katkı sağlamayı ve onlara yol göstermeyi hedefleyen “Gezici Dijital Karavan” projesinin lansmanında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dijitalleşmeyi işinize entegre edin. Yenilenmezseniz dönüşemezsiniz, yok olursunuz. Dönüşemezseniz, kendinizi yenileyemezseniz geride kalırsınız" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan alınan destek ve İZTO’nun eş finansmanı ile faaliyete geçirilen “Gezici Dijital Karavan” projesinin lansmanına katıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İZTO üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, “Gezici Dijital Karavan” projesinin iş dünyasının dijitalleşmesine katkı sağlamayı ve onlara yol göstermeyi hedeflediği belirtildi. Lansman toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, girişimcilik ve dijitalleşmenin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak “Bunları asla ihmal etmeyin. İşinize entegre edin. Yenilenmezseniz dönüşemezsiniz, yok olursunuz. Dönüşemezseniz, kendinizi yenileyemezseniz geride kalırsınız. Her sabah işe giderken bugün ne yenilik yapacağım diye düşünmeliyiz” diye konuştu. “Dünyanın en verimli bereketli arazisi neresidir?” diye soran Hisarcıklıoğlu, daha sonra cebınden çıkardığı cep telefonunu göstererek, “En değerli arazi burada. Burada yer alamazsan yoksun. Eskiden köşe başında dükkanın olması çok önemliydi, şimdi telefonun ekranında yer almak önemli. Girişimci olun, dijitalleşsin, konfor alanından çıkın. Konfor alanında kaldığınız an, kaybetmeye başlarsınız” sözlerine yer verdi.

“Bu süreçte asla yaya kalamazdık”

Girişimciliğin, en önemli çalışma konuları arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de 1,5 milyon girişimci var. 1,5 milyon girişimcimizin yanında 15 milyon çalışan kardeşimiz var. Her bir girişimci, 10 ekmek kapısı demektir. İşsizliği azaltabilmenin, zenginliği artırabilmenin yolu, yeni istihdam yollarını desteklemekten geçiyor. Elbirliği ile girişimci sayımızı artırmamız lazım. Kadınları ve gençleri girişimciliğe özendirmemiz lazım. Girişimciliğin yanında yeni odaklandığımız alan da pandemide keşfettiğimiz kavram olan dijitalleşme. Dünyanın da bizim de pandemi ile gündemimize girdi. Bu süreçte asla yaya kalamazdık. İlgili arkadaşlara hemen talimat verdik. Oda ve borsalarımızın dijitalleşmesi konusunda neler yaparız diye çalışmaya başladık. Tüm belgeleri dijital ortama taşıdık. Çok sayıda işyerini dijital ortama taşıdık. Üyelerimizin dijitalleşmesi için gereken adımları attık. Dijitalleşmeden, yapay zekadan korkmamalarını, tam terine işlerine entegre etmeleri gerektiğini anlattık. Farkındalığı artırmak için çok sayıda etkinlik yaptık. Ulusal ve uluslararası pek çok şirketle işbirliği yaptık. Her şey hayalle başlar, vizyonla birleşir, çok çalışma ile ilerler ve başarıya ulaşır” sözlerine yer verdi.

“Kendinizi alkışlayın”

Proje ile birlikte gururlandığını söyleyen TOBB Başkanı, “Bu hayal, İzmir’deki kurumların, yöneticilerin vizyonlarını birleştirmiş durumda. Girişimciliğin en çok yakıştığı kentlerin başında İzmir gelmektedir. Fırsat da ilham da İzmir’de var. İzmir, girişimcilere pek çok fırsat sunan sanayi ve dönüşüm şehri. Türkiye’nin öncüsü olmuş bir şehir. İzmir’in kıymetini bilin. İzmir’in farklı olduğunu bilin” diye konuştu. Proje ile birlikte hizmetin oda üyelerinin ayağına gideceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İZTO daha ne yapsın? Hizmet üyenin ayağına geliyor. Kendinizi alkışlayın. Ben İzmir’den hep istifade ederim. Mahmut kardeşimizin fikirleri bize yol gösteriyor. Ender kardeşimin fikirlerinde den istifa ederim. Ben İzmir’den istifade ediyorum, İzmir benden değil. Ben İzmir’den pek çok şey öğreniyorum.”

“Dijitalleşme, gündemlerin en başına alınmalı”

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Dijitalleşme sürecinde uluslararası rekabet, küçük ölçekli işletmelerimizi bile dünyanın öbür ucundaki aynı sektörden bir firma ile karşı karşıya getirebiliyor. Bu sebeple rekabette öne geçmek için firmalarımız ve kurumlarımız kesinlikle dijitalleşmeyi gündemlerinin en başına almalı. Dijitali benimseyen firmalarımız tasarım, üretim, pazarlama, satış, muhasebe yani kısacası her adımda dijital teknolojiler sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf sağladıkları gibi ayrıca sektörlerinde öncü olmayı da başarıyorlar. İşletmelerimizin dijital dönüşümde aldıkları yol, onların değişen piyasa ve rekabet şartlarına daha çevik adaptasyonlarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bölgeleri ziyaret edecek

“İzmir Ticaret Odası olarak Gezici Dijital Karavan projemiz ile üyelerimizin yerel düzeyden çıkıp global firmalar ile aynı seviyeye gelmelerini temel önceliklerimizin en başına yerleştirdik” diyen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimizin dijital farkındalıklarının artırılması, dijital dönüşüm yolculuklarının desteklenmesi, dijitalleşen piyasa rekabet şartları karşısında daha dayanıklı ve rekabetçi hale gelebilmelerine katkı sağlanması projemizin temel amaçları arasında yer alıyor. Karavanda, üyelerimizin iş ve üretim süreçlerine adapte edebilecekleri dijital teknoloji, yazılım ve donanımlarla tanışmaları için bir ortam sunuyoruz. Karavanın içerisinde dijitalleşmede sıfır noktasında olan firmalardan ileri teknoloji kullanan firmalara kadar her seviyeye uygun, iş süreçlerine adapte edilebilir yazılım, donanım ve teknolojiler yer alıyor. En önemli prensiplerimizden biri üyelerimiz ile etkileşimi kuvvetli oda olmamız. Bu sebeple, üyelerimizin karavanımızı yoğun iş tempoları arasında ziyaret edebilmelerini sağlamak için biz onların yakınında olacağız. Üyelerimizin faaliyet gösterdikleri bölgelere ziyaretler gerçekleştireceğiz. Saha ziyaretlerin yanı sıra karavanı ziyaret eden üyelerimizin gelişmeye açık yönleri Odamız bünyesinde düzenlenecek dijitalleşme eğitimleri ile kuvvetlendirilecek, üyelerimizin gelişimleri periyodik olarak düzenlenecek deneyim paylaşım toplantıları ile izlenecek.” Toplantının sonunda, Hicarcıklıoğlu’na, karavanda 3D teknolojisi ile yapılan Atatürk büstü hediye edildi. Ardından karavanın açılış kurdelesi kesildi.

Gezici Dijital Karavan

Projede ‘karavan’ olarak adlandırılan yapının, içerisi dijital teknoloji ve yazılımlar ile donatılmış bir dorse olduğu belirtildi. 24 ay süre ile devam edecek proje, dorsenin İzmir’in farklı bölgelerini ziyaret etmesi, ilgili bölgede bulunan oda üyesi firmaların dorseyi ziyaret etmeleri ve bu ziyaretler kapsamında dorsede bulunan dijital teknolojilerle tanışmaları sağlanarak firmalarının çözüm süreçlerinde bu teknolojileri kullanmaya teşvik edilmeleri üzerine kurgulandı. Dorse içerisinde farklı dijitalleşme seviyesine sahip firmalara yönelik kurgulanmış 6 bölüm bulunuyor. Karavan içerisinde dijitalleşme sürecine hiç başlamamış işletmelere en temelde Google görünürlüğü, kurumsal web sitesi ve kurumsal e-posta kullanmanın önemi anlatırken, dijitalleşme sürecine başlamış ancak henüz ilk evrelerde olan işletmelere online stok yönetimi, online envanter takibi, online satış, online ödeme, e-arşiv, QR kod ve barkod uygulamaları, dijital etiketler gibi teknoloji ve yazılımların iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirebileceği aktarılacak. Dijitalleşme süreçlerinde daha ileri evrelerde olan firmalar içinse birebir görüşmeler ile işletmelerine özel IoT, yapay zeka gibi ileri düzey teknolojileri içeren çözümler önerilecek. Gezici Dijital Karavan’ı ziyaret edecek firma temsilcisi, İZTO Dijital Uzmanı tarafından karşılanacak ve kendisine uygulanacak 5 dakikalık “Dijital Olgunluk Anketi” sonrasında tespit edilecek ihtiyaç alanları doğrultusunda uygun teknolojiler hakkında bilgilendirilecek. Saha ziyaretlerin yanı sıra karavanı ziyaret eden üyelerimizin gelişmeye açık yönleri, oda bünyesinde düzenlenecek dijitalleşme eğitimleri ile kuvvetlendirilecek, üyelerin gelişimleri periyodik olarak düzenlenecek deneyim paylaşım toplantıları ile izlenecek. Proje süresince üyelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanırken, oda ekiplerinin sunacağı birebir teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile de üye-oda etkileşiminin artması ve iletişiminin derinleşmesi sağlanmış olacak.