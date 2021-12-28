İTO yaklaşık 20 bin metrekarelik yeni girişimcilik merkezini hayata geçirecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasının yanındaki alanın önceki yıl odanın mülkiyetine geçtiğini hatırlatarak, "Bu alanı, İstanbulumuza, Türkiyemize yakışır, startup merkezi kurma kararı aldık. Yeni kompleksimizin projesi anıtlar kurulundan onay aldı, yaklaşık 20 bin metrekareye ulaşacak yeni bir BTM binamız olacak." dedi.

Üretime ve topluma fayda sağlayan yenilikçi ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), ekosisteme hareketlilik getirmeye devam ediyor. Salgın sonrasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen Sahne XL etkinliği, BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde bu kez hibrit olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Salman, dünyanın salgın sürecinden sıkıldığını ve herkesin artık normalleşmek istediğini belirterek, "Bu salgın bizden çok şey götürse de dünyada tüm insanların sağlık ve refahının birlikte korunmasıyla güvende olduğumuzu ve toplum olarak birlikte yaşamanın kurallarını hatırlamamıza imkan sağladı. İşte Kovid-19 sonrası oluşacak yeni dünyada yeni normlara ihtiyaç duymamız da bundan dolayı." ifadelerini kullandı.

2021’in BTM açısından son derece başarılı geçtiğini ifade eden Salman, "Ne mutlu ki, 2021’de 2020 yılını da geride bıraktık. 2021, BTM için tam anlamıyla bir rekorlar yılı oldu. Kurulduğu günden bu yana geçen 4.5 yıllık süreçte BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı, 1 milyar lirayı aştı." açıklamasında bulundu.

BTM'nin kapasitesini artırmaya yönelik kararlar aldıklarını bildiren Salman, şunları kaydetti:

"BTM Eminönü'ndeki eski yerleşkede 400 metrekarelik bir alanda kurulmuştu. Geçen yıla kadar da Fulya'daki yerleşkemizin hemen yanında 1.500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyordu. Şuan içinde bulunduğumuz girişimcilik merkezi ise 3 bin metrekare kapalı alanda modern donanımlarla hizmet veriyor. Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası'nın hemen yanındaki alan önceki yıl oda mülkiyetine geçmişti. Bu alanı, İstanbulumuza, Türkiyemize yakışır, startup merkezi kurma kararı aldık. Yeni kompleksimizin projesi anıtlar kurulundan onay aldı, yaklaşık 20 bin metrekareye ulaşacak yeni bir BTM binamız olacak. Böylece BTM, fiziki, teknik ve insan altyapısıyla Türkiye'nin en büyük startup merkezi olacak."

Selman, yeni normalin neler getireceğini net olarak görememekle beraber, birçok kapının aralandığına işaret ederek, "'Metaverse’ yani ‘Sanal Evren’ de bunlardan biri. Sizlere kapıyı biraz daha aralaması açısından metaverse dünyasının bize sunduklarını bugün burada düzenlenecek panelle masaya yatıracağız. Eminim ki, bu panelle birlikte 'metaverse’ye bakış açımız biraz daha değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

-2022’de de hayallerimizin peşinden koşacağız

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da 2021'in girişimcilik ekosistemi için çok önemli bir yıl olduğunu ifade ederek, ekosisteme yapılan yatırımların ve Türk girişimlerinin gösterdiği başarıların 2021'e damga vurduğunu söyledi.

BTM için 2021'in rekorlar yılı olarak tarihe geçtiğini bildiren Elbaşı, "İnanıyorum ki 2022 yılı bundan da daha güzel bir yıl olacak. Siz değerli girişimcilerimizle, yatırımcılarımızla, mentörlerimizle ve tüm paydaşlarımızla bir olarak 2022’de hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sahne XL’nin tam da bu noktada son derece önemli bir adım niteliği taşıdığına dikkati çeken Elbaşı, “Bugün izleyeceğiniz girişimler aslında geleceği bize anlatıyor. Bu nedenle bu etkinliğimizin konseptini de #GeleceğeDönüş olarak belirledik. Çünkü gelecek startuplarla şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

- 16 girişim sunum yaptı

Sahne XL etkinliği kapsamında düzenlenen "Metaverse Çağına Hazır mıyız?" başlıklı panel, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş ile Loud and Proud Kurucu Ortağı Elif Çetin metaverse konusunda merak edilen noktalara açıklık getirdi.

Günün ikinci paneli ise "Yatırımcı Hızlandırma Platformu: Erken Aşama Girişimler İçin Yatırımcı Geliştirme Programı Proje Lansmanı" konusunda yapıldı. Panelin maderatörlüğünü BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı yaparken, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekteri İsmail Erkam Tüzgen, Lima Ventures Kurucu Ortağı Ahmet Argun ile Tarvenn Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Kopuk konuşmacı oldu.

Ayrıca verilen bilgilere göre, etkinlikte sunum yapacak 16 girişim şöyle:

Skillflit: Etkin beceri geliştirmeyi kolaylaştıran, yeteneklerin proje bazlı beceri haritalarını/taksonomisini oluşturup beceri boşluklarını takip ederek bir beceri geliştirme altyapısı sunan, yazılım çözümü.

MedicaUroSim: MedicaUroSim simülatörü yazılım ve donanım ile birlikte gerçek hasta senaryolarını kullanarak endoskopik prosedürlerin oyunlaştırılmış ve fiziki simülatörler ile geliştirilmiş hali.

Sporlondo: Spor eğitmenleri ve spor akademileri için sunduğu web site ve mobil uygulama alt yapısında online eğitim ve e-ticaret imkanı sağlar.

Bullbeez: Bullbeez, girişim ekosisteminin sanal dijital platformu.

Arventek: Arventek tarafından tasarlanıp geliştirilen VTOL türündeki otonom İnsansız Hava Aracı, coğrafi görsel verileri yakalayabilir, Yapay Zeka Destekli Platform ile elde edilen görüntüler fotogrametrik analiz yapabilir, 3 boyutlu dijital ikize dönüştürüp, iş zekasına raporlarına çevirebilir ve endüstrilerin iş süreçlerini otomatikleştirebilir.

Jetermo: İçmek istediğiniz yerde ve zamanda 3 saniyede taze kahve hazırlayabilen yeni nesil kahve termosu Jetermo ile gün boyunca sıcak ve taze kahveniz yanınızda.

Bimmade: Endüstrisinin profesyonellerine üretken olmalarını sağlamak için dijital ürün bilgileri ve tasarım alternatifi sağlarken, üreticilere ise sektör ihtiyaçlarını anlama ve analiz etme fırsatı verir.

MOVE ON: Yapay zeka tabanlı tarım teknolojileri mottosuyla traktörler için otonom sürüş kiti ve robotik hasat ürünleri geliştirmektedir.

BiBip: Yüzde 100 elektrikli 2-3 kişilik kapalı kabinli araçların paylaşımlı olarak kullanılabildiği bir platform.

LetWOM: Tüm hobiler, ilgi alanları ve ihtiyaçlar için aylık abonelik kutusuna ev sahipliği yapan bir e- ticaret pazar yeri.

Technomind: İleri teknoloji ve yaklaşımlarla yenilikçi hizmet ve ürün çözümleri sunmak üzere araştırma ve geliştirme şirketi.

Cyou Live: Tüm dünyadan yetişkinlere popüler iş gücü yetenekleri ve meslek edindirme odaklı, sosyal ağ gibi çalışan küresel bir uzaktan öğrenme uygulaması.

Mobil Mekan: Müşteri ve mekan arasındaki iletişim sürecini dijitalleştiren ve teması en aza indiren dijital çözüm uygulaması.

Yancep: Bireylerin herhangi bir finansal bilgiye veya analize ihtiyaç duymadan hedeflerine ve risk tercihlerine göre modellenmiş portföylere yatırım yapabildiği bir birikim ve yatırım uygulaması.

Halısahavar: Halı saha organizasyonlarında yaşanan; oyuncu bulma, rakip arama, saha randevusu alma, maça katılma ve müşteri bulma problemlerine dijital bir çözüm sunuyor.

Medicurism: Uluslararası hastaların dünya çapındaki en iyi doktora uygun ücretle ulaşmasını kolaylaştırmak için kurulmuş ve sağlık turizmi kuruluşlarını listeleyerek hasta doktor arasında iletişimi kolaylaştırmayı amaçlayan yenilikçi sağlık teknolojisi startupı.