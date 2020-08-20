İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı ikinci çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,0 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4,0 azaldı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 29,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 26,7, inşaat sektöründe yüzde 25,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,4 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 8,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 8,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,5 azaldı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 4,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,4, inşaat sektöründe yüzde 3,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 azaldı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 28,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 28,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 28,8, inşaat sektöründe yüzde 19,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30,0 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 18,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,5, inşaat sektöründe yüzde 13,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,3 azaldı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 28,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 27,9, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 29,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 29,4, inşaat sektöründe yüzde 22,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 20,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,9, inşaat sektöründe yüzde 12,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,7, inşaat sektöründe yüzde 7,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 14,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,3, inşaat sektöründe yüzde 8,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.