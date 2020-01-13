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İşte DEİK'in yeni iş konseyi başkanları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu 11 Ocak 2020 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 145 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu, aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.

İşte DEİK'in yeni iş konseyi başkanları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu 11 Ocak 2020 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 145 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu, aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:59
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İşte DEİK'in yeni iş konseyi başkanları

İki yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu kapsamında DEİK üyelerinin katılımları ile toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi.

İki yılda bir gerçekleştirdikleri İş Konseyleri Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını dileyen DEİK Başkanı Nail Olpak, “2 yıllık çalışma döneminden sonra, görevlerini devreden İş Konseyi Başkanlarımıza ve Yürütme Kurullarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemde bayrağı devralan ve taşımaya devam edecek olan İş Konseyi Başkanlarımıza ve Yürütme Kurullarına başarılar diliyorum. İş Konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, İş Konseylerimiz ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

DEİK’te 19 Kadın İş Konseyi Başkanı oldu

145 İş Konseyinin 121’inde mutabakat ile tek liste ile seçime girerken, 24 İş konseyinde de seçim yarışı yaşadıklarını belirten Olpak, “Yani konseylerimizin yüzde 16’sında yarış oldu. Üyelerimizin yüzde 80’i (2.700) yükümlülüklerini yerine getirerek seçme ve seçilme hakkı kazanırken, bunlardan yüzde 94’ü de (2.530) bugünkü seçimlerimizde oy kullandı. Geçen dönem 15 Kadın İş Konseyi Başkanımız vardı. Bu dönem ise 19 Kadın İş Konseyi Başkanımız oldu” ifadelerini kullandı.

DEİK'te iki yıl süresince görev alacak İş Konseyi Başkanlarının listesi:

İŞ KONSEYİ

BAŞKAN

Türkiye-ABD İş Konseyi

Mehmet Ali Yalçındağ

Türkiye-Afganistan İş Konseyi

Süleyman Ciliv

Türkiye-Almanya İş Konseyi

Steven Young

Türkiye-Angola İş Konseyi

Abdullah Eriş

Türkiye-Arjantin İş Konseyi

Nüket Küçükel Ezberci

Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi

A. Galip Tözge

Türkiye-Avustralya İş Konseyi

Mustafa Mertcan

Türkiye-Avusturya İş Konseyi

Gülsüm Azeri

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi

Selçuk Akat

Türkiye-Bahreyn İş Konseyi

Bilgün Gürkan

Türkiye-Bangladeş İş Konseyi İş Konseyi

Hülya Gedik

Türkiye-Belarus İş Konseyi

Yılmaz Soycan

Türkiye-Belçika İş Konseyi

Aysu Özlem Gökçe

Türkiye-Benin İş Konseyi

Halit İnci

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi

Tevfik Öz

Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi

Muzaffer Çilek

Türkiye-Brezilya İş Konseyi

Nihal Kayar

Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi

Mustafa Zeki Sarıbekir

Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi

Ahmet Dal

Türkiye-Burundi İş Konseyi

Sedat Kaymak

Türkiye-Cezayir İş Konseyi

Fuat Tosyalı

Türkiye-Cibuti İş Konseyi

Salım Metin

Türkiye-Çad İş Konseyi

Can Hakan Karaca

Türkiye-Çekya İş Konseyi

Nazmı V. Akıman

Türkiye-Çın İş Konseyi

Korhan Kurdoğlu

Türkiye-Danimarka İş Konseyi

Emrah İnce

Eğitim Ekonomisi İş Konseyi

Prof. Dr. İrfan Gündüz

Türkiye-Ekvador İş Konseyi

Reşat Ovalı

Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi

Adnan Bostan

Türkiye-Endonezya İş Konseyi

İlhan Erdal

Enerji İş Konseyi

Haluk Kalyoncu

Türkiye-Estonya İş Konseyi

Engin Tumbaz

Türkiye-Etiyopya İş Konseyi

Cüneyt Çöke

Türkiye-Fas İş Konseyi

Mehmet Büyükekşi

Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi

Merve Yalçın

Türkiye-Filipinler İş Konseyi

İlkem Şahın

Türkiye-Filistin İş Konseyi

Cemalettin Kerim

Türkiye-Finlandiya İş Konseyi

Halil Kulluk

Türkiye-Fransa İş Konseyi İş Konseyi

Hüseyin Çağatay Özdoğru

Türkiye-Gabon İş Konseyi

Ersel Topaloğlu

Türkiye-Gambiya İş Konseyi

Şaban Dinç

Türkiye-Gana İş Konseyi

Turan Koçyiğit

Türkiye-Gine İş Konseyi

Fatih Volkan Kazova

Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi

Zafer Topaloğlu

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi

Cemal Yangın

Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi

Mustafa Sani Şener

Türkiye-Hindistan İş Konseyi

Tevfik Dönmez

Türkiye-Hollanda İş Konseyi

Murat Özyeğin

Türkiye-Hong Kong İş Konseyi

Talip Murat Kolbaşı

Türkiye-Irak İş Konseyi

Emin Taha

Türkiye-İngiltere İş Konseyi

Osman Okyay

Türkiye-İran İş Konseyi

Osman Aksoy

Türkiye-İrlanda İş Konseyi

Remzi Gür

Türkiye-İspanya İş Konseyi

Zeynel Abidın Erdem

Türkiye-İsrail İş Konseyi

I. Sinan Ak

Türkiye-İsveç İş Konseyi

Hasan Erendemir

Türkiye-İsviçre İş Konseyi

Yılmaz Yıldız

Türkiye-İtalya İş Konseyi

Zeynep Bodur Okyay

Türkiye-Japonya İş Konseyi

Şerif Tosyalı

Türkiye-Kamboçya İş Konseyi

Volkan Öztürk

Türkiye-Kamerun İş Konseyi

Aygen Yenigün

Türkiye-Kanada İş Konseyi

Nurdan Erbuğ

Türkiye-Karadağ İş Konseyi

Naser Alim

Türkiye-Katar İş Konseyi

M. Başar Arıoğlu

Türkiye-Kazakistan İş Konseyi

Yüksel Yıldırım

Türkiye-Kenya İş Konseyi

Gökhan Gül

Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi

Aydın Mıstaçoğlu

Türkiye-KKTC İş Konseyi

Nazım Hikmet

Türkiye-Kolombiya İş Konseyi

Kemal Tahir Güleryüz

Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi

Tamer Taşkın

Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi

Mehmet Hilmi Kağnıcı

Türkiye-Kore İş Konseyi

Alı Kibar

Türkiye-Kosova İş Konseyi

Merve Özer Yılmaz

Türkiye-Kuveyt İş Konseyi

Ebru Özdemir

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi

Bilal Kara

Türkiye-Küba İş Konseyi

Mehmet Bülent Aymen

Türkiye-Letonya İş Konseyi

Mustafa Necatı İşol

Türkiye-Lıbya İş Konseyi

Murtaza Karanfil

Türkiye-Lıtvanya İş Konseyi

Gökhan Yavuzer

Türkiye-Lübnan İş Konseyi

Abdulkadir Akkuş

Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi

Atılla Demir Yerlikaya

Türkiye-Macaristan İş Konseyi

Adnan Polat

Türkiye-Madagaskar İş Konseyi

Yalçın Kıroğlu

Türkiye-Malavi İş Konseyi

Müjde Ferahlı

Türkiye-Malezya İş Konseyi

Hasan Gümüş

Türkiye-Mali İş Konseyi

Fatih Altunbaş

Türkiye-Malta İş Konseyi

Halis Ali Çakmak

Türkiye-Mauritius İş Konseyi

Berna Gözbaşı

Türkiye-Meksika İş Konseyi

Ayşe Nazlı Dereli Oba

Türkiye-Mısır İş Konseyi

Muhammet Mesut Toprak

Türkiye-Moğolistan İş Konseyi

Cengiz Gül

Türkiye-Moldova İş Konseyi

Sinan Bora

Türkiye-Moritanya İş Konseyi

Zeynel Abidin Kaymak

Türkiye-Mozambik İş Konseyi

Süheyla Çebi Karahan

Türkiye-Namibya İş Konseyi

Günnur Diker

Türkiye-Nepal İş Konseyi

Mehmet Mustafa Akıncılar

Türkiye-Nijer İş Konseyi

Murat Efendi Ataer

Türkiye-Nijerya İş Konseyi

Hakan Özel

Türkiye-Norveç İş Konseyi

Mehmet Selahattin Ünlü

Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi

Oğuz Satıcı

Türkiye-Özbekistan İş Konseyi

İzzet Ekmekçibaşı

Türkiye-Pakistan İş Konseyi

Ahmet Cengiz Özdemir

Türkiye-Peru İş Konseyi

İbrahim Yıldırım

Türkiye-Polonya İş Konseyi

Ercan Emrah Duman

Türkiye-Portekiz İş Konseyi

Özer Öz

Türkiye-Romanya İş Konseyi

Ömer Süsli

Türkiye-Ruanda İş Konseyi

Erhan Barutoğlu

Türkiye-Rusya İş Konseyi

Mithat Yenigün

Sağlık İş Konseyi

Dr. Reşat Bahat

Türkiye-Senegal İş Konseyi

İhsan Şahin

Türkiye-Seyşeller İş Konseyi

Av. Süleyman Boşça

Türkiye-Sırbistan İş Konseyi

Bayram Akgül

Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi

Aybars Ünal

Türkiye-Singapur İş Konseyi

İbrahim Süha Güçsav

Türkiye-Slovakya İş Konseyi

İsmet Güral

Türkiye-Slovenya İş Konseyi

Fatih Canpolat

Türkiye-Somalı İş Konseyi

Ahmet Samı İşler

Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi

Beşir Uğur

Türkiye-Sudan İş Konseyi

Serdar Yıldızgörer

Türkiye-Suriye İş Konseyi

Sait Kılıç

Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi

Fatih Gürsoy

Türkiye-Şili İş Konseyi

Mehmet Bahadır Balkır

Türkiye-Tacikistan İş Konseyi

Cihangir Fikri Saatçioğlu

Türkiye-Tanzanya İş Konseyi

Aytaç Muhittin Dinçer

Türkiye-Tayland İş Konseyi

Cemil Çakar

Türkiye-Tayvan İş Konseyi

Nejat Oğuz Karayeğen

Türkiye-Togo İş Konseyi

Berna Akyıldız

Türkiye-Tunus İş Konseyi

Mustafa Denizer

Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi

Halil Avcı

Türkiye-Uganda İş Konseyi

Ercan Ata

Türkiye-Ukrayna İş Konseyi

Ruşen Çetin

Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi

Munis Özer

Türkiye-Umman İş Konseyi

Ümit Kiler

Türkiye-Ürdün İş Konseyi

Ömer Faruk Akbal

Türkiye-Venezuela İş Konseyi

Ahmet Altuğ Oğuz

Türkiye-Yemen İş Konseyi

Muhammet Uğurcan Barman

Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi

Mehmet Emin Hitay

Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi

Esat Onur Tuğay

Türkiye-Yunanistan İş Konseyi

Levent Sadık Ahmet

Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi

Abdullah Çerekçi

Türkiye-Zambiya İş Konseyi

Esra Cevahir

Türkiye-Zimbabve İş Konseyi

Hıfsı Soydemir

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