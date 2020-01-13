İşte DEİK'in yeni iş konseyi başkanları

İki yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu kapsamında DEİK üyelerinin katılımları ile toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi.
İki yılda bir gerçekleştirdikleri İş Konseyleri Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını dileyen DEİK Başkanı Nail Olpak, “2 yıllık çalışma döneminden sonra, görevlerini devreden İş Konseyi Başkanlarımıza ve Yürütme Kurullarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemde bayrağı devralan ve taşımaya devam edecek olan İş Konseyi Başkanlarımıza ve Yürütme Kurullarına başarılar diliyorum. İş Konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, İş Konseylerimiz ile yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
DEİK’te 19 Kadın İş Konseyi Başkanı oldu
145 İş Konseyinin 121’inde mutabakat ile tek liste ile seçime girerken, 24 İş konseyinde de seçim yarışı yaşadıklarını belirten Olpak, “Yani konseylerimizin yüzde 16’sında yarış oldu. Üyelerimizin yüzde 80’i (2.700) yükümlülüklerini yerine getirerek seçme ve seçilme hakkı kazanırken, bunlardan yüzde 94’ü de (2.530) bugünkü seçimlerimizde oy kullandı. Geçen dönem 15 Kadın İş Konseyi Başkanımız vardı. Bu dönem ise 19 Kadın İş Konseyi Başkanımız oldu” ifadelerini kullandı.
DEİK'te iki yıl süresince görev alacak İş Konseyi Başkanlarının listesi:
|
İŞ KONSEYİ
|
BAŞKAN
|
Türkiye-ABD İş Konseyi
|
Mehmet Ali Yalçındağ
|
Türkiye-Afganistan İş Konseyi
|
Süleyman Ciliv
|
Türkiye-Almanya İş Konseyi
|
Steven Young
|
Türkiye-Angola İş Konseyi
|
Abdullah Eriş
|
Türkiye-Arjantin İş Konseyi
|
Nüket Küçükel Ezberci
|
Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi
|
A. Galip Tözge
|
Türkiye-Avustralya İş Konseyi
|
Mustafa Mertcan
|
Türkiye-Avusturya İş Konseyi
|
Gülsüm Azeri
|
Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi
|
Selçuk Akat
|
Türkiye-Bahreyn İş Konseyi
|
Bilgün Gürkan
|
Türkiye-Bangladeş İş Konseyi İş Konseyi
|
Hülya Gedik
|
Türkiye-Belarus İş Konseyi
|
Yılmaz Soycan
|
Türkiye-Belçika İş Konseyi
|
Aysu Özlem Gökçe
|
Türkiye-Benin İş Konseyi
|
Halit İnci
|
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi
|
Tevfik Öz
|
Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi
|
Muzaffer Çilek
|
Türkiye-Brezilya İş Konseyi
|
Nihal Kayar
|
Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi
|
Mustafa Zeki Sarıbekir
|
Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi
|
Ahmet Dal
|
Türkiye-Burundi İş Konseyi
|
Sedat Kaymak
|
Türkiye-Cezayir İş Konseyi
|
Fuat Tosyalı
|
Türkiye-Cibuti İş Konseyi
|
Salım Metin
|
Türkiye-Çad İş Konseyi
|
Can Hakan Karaca
|
Türkiye-Çekya İş Konseyi
|
Nazmı V. Akıman
|
Türkiye-Çın İş Konseyi
|
Korhan Kurdoğlu
|
Türkiye-Danimarka İş Konseyi
|
Emrah İnce
|
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi
|
Prof. Dr. İrfan Gündüz
|
Türkiye-Ekvador İş Konseyi
|
Reşat Ovalı
|
Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi
|
Adnan Bostan
|
Türkiye-Endonezya İş Konseyi
|
İlhan Erdal
|
Enerji İş Konseyi
|
Haluk Kalyoncu
|
Türkiye-Estonya İş Konseyi
|
Engin Tumbaz
|
Türkiye-Etiyopya İş Konseyi
|
Cüneyt Çöke
|
Türkiye-Fas İş Konseyi
|
Mehmet Büyükekşi
|
Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi
|
Merve Yalçın
|
Türkiye-Filipinler İş Konseyi
|
İlkem Şahın
|
Türkiye-Filistin İş Konseyi
|
Cemalettin Kerim
|
Türkiye-Finlandiya İş Konseyi
|
Halil Kulluk
|
Türkiye-Fransa İş Konseyi İş Konseyi
|
Hüseyin Çağatay Özdoğru
|
Türkiye-Gabon İş Konseyi
|
Ersel Topaloğlu
|
Türkiye-Gambiya İş Konseyi
|
Şaban Dinç
|
Türkiye-Gana İş Konseyi
|
Turan Koçyiğit
|
Türkiye-Gine İş Konseyi
|
Fatih Volkan Kazova
|
Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi
|
Fatih Kemal Ebiçlioğlu
|
Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi
|
Zafer Topaloğlu
|
Türkiye-Gürcistan İş Konseyi
|
Cemal Yangın
|
Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi
|
Mustafa Sani Şener
|
Türkiye-Hindistan İş Konseyi
|
Tevfik Dönmez
|
Türkiye-Hollanda İş Konseyi
|
Murat Özyeğin
|
Türkiye-Hong Kong İş Konseyi
|
Talip Murat Kolbaşı
|
Türkiye-Irak İş Konseyi
|
Emin Taha
|
Türkiye-İngiltere İş Konseyi
|
Osman Okyay
|
Türkiye-İran İş Konseyi
|
Osman Aksoy
|
Türkiye-İrlanda İş Konseyi
|
Remzi Gür
|
Türkiye-İspanya İş Konseyi
|
Zeynel Abidın Erdem
|
Türkiye-İsrail İş Konseyi
|
I. Sinan Ak
|
Türkiye-İsveç İş Konseyi
|
Hasan Erendemir
|
Türkiye-İsviçre İş Konseyi
|
Yılmaz Yıldız
|
Türkiye-İtalya İş Konseyi
|
Zeynep Bodur Okyay
|
Türkiye-Japonya İş Konseyi
|
Şerif Tosyalı
|
Türkiye-Kamboçya İş Konseyi
|
Volkan Öztürk
|
Türkiye-Kamerun İş Konseyi
|
Aygen Yenigün
|
Türkiye-Kanada İş Konseyi
|
Nurdan Erbuğ
|
Türkiye-Karadağ İş Konseyi
|
Naser Alim
|
Türkiye-Katar İş Konseyi
|
M. Başar Arıoğlu
|
Türkiye-Kazakistan İş Konseyi
|
Yüksel Yıldırım
|
Türkiye-Kenya İş Konseyi
|
Gökhan Gül
|
Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi
|
Aydın Mıstaçoğlu
|
Türkiye-KKTC İş Konseyi
|
Nazım Hikmet
|
Türkiye-Kolombiya İş Konseyi
|
Kemal Tahir Güleryüz
|
Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi
|
Tamer Taşkın
|
Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi
|
Mehmet Hilmi Kağnıcı
|
Türkiye-Kore İş Konseyi
|
Alı Kibar
|
Türkiye-Kosova İş Konseyi
|
Merve Özer Yılmaz
|
Türkiye-Kuveyt İş Konseyi
|
Ebru Özdemir
|
Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi
|
Bilal Kara
|
Türkiye-Küba İş Konseyi
|
Mehmet Bülent Aymen
|
Türkiye-Letonya İş Konseyi
|
Mustafa Necatı İşol
|
Türkiye-Lıbya İş Konseyi
|
Murtaza Karanfil
|
Türkiye-Lıtvanya İş Konseyi
|
Gökhan Yavuzer
|
Türkiye-Lübnan İş Konseyi
|
Abdulkadir Akkuş
|
Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi
|
Atılla Demir Yerlikaya
|
Türkiye-Macaristan İş Konseyi
|
Adnan Polat
|
Türkiye-Madagaskar İş Konseyi
|
Yalçın Kıroğlu
|
Türkiye-Malavi İş Konseyi
|
Müjde Ferahlı
|
Türkiye-Malezya İş Konseyi
|
Hasan Gümüş
|
Türkiye-Mali İş Konseyi
|
Fatih Altunbaş
|
Türkiye-Malta İş Konseyi
|
Halis Ali Çakmak
|
Türkiye-Mauritius İş Konseyi
|
Berna Gözbaşı
|
Türkiye-Meksika İş Konseyi
|
Ayşe Nazlı Dereli Oba
|
Türkiye-Mısır İş Konseyi
|
Muhammet Mesut Toprak
|
Türkiye-Moğolistan İş Konseyi
|
Cengiz Gül
|
Türkiye-Moldova İş Konseyi
|
Sinan Bora
|
Türkiye-Moritanya İş Konseyi
|
Zeynel Abidin Kaymak
|
Türkiye-Mozambik İş Konseyi
|
Süheyla Çebi Karahan
|
Türkiye-Namibya İş Konseyi
|
Günnur Diker
|
Türkiye-Nepal İş Konseyi
|
Mehmet Mustafa Akıncılar
|
Türkiye-Nijer İş Konseyi
|
Murat Efendi Ataer
|
Türkiye-Nijerya İş Konseyi
|
Hakan Özel
|
Türkiye-Norveç İş Konseyi
|
Mehmet Selahattin Ünlü
|
Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi
|
Oğuz Satıcı
|
Türkiye-Özbekistan İş Konseyi
|
İzzet Ekmekçibaşı
|
Türkiye-Pakistan İş Konseyi
|
Ahmet Cengiz Özdemir
|
Türkiye-Peru İş Konseyi
|
İbrahim Yıldırım
|
Türkiye-Polonya İş Konseyi
|
Ercan Emrah Duman
|
Türkiye-Portekiz İş Konseyi
|
Özer Öz
|
Türkiye-Romanya İş Konseyi
|
Ömer Süsli
|
Türkiye-Ruanda İş Konseyi
|
Erhan Barutoğlu
|
Türkiye-Rusya İş Konseyi
|
Mithat Yenigün
|
Sağlık İş Konseyi
|
Dr. Reşat Bahat
|
Türkiye-Senegal İş Konseyi
|
İhsan Şahin
|
Türkiye-Seyşeller İş Konseyi
|
Av. Süleyman Boşça
|
Türkiye-Sırbistan İş Konseyi
|
Bayram Akgül
|
Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi
|
Aybars Ünal
|
Türkiye-Singapur İş Konseyi
|
İbrahim Süha Güçsav
|
Türkiye-Slovakya İş Konseyi
|
İsmet Güral
|
Türkiye-Slovenya İş Konseyi
|
Fatih Canpolat
|
Türkiye-Somalı İş Konseyi
|
Ahmet Samı İşler
|
Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi
|
Beşir Uğur
|
Türkiye-Sudan İş Konseyi
|
Serdar Yıldızgörer
|
Türkiye-Suriye İş Konseyi
|
Sait Kılıç
|
Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi
|
Fatih Gürsoy
|
Türkiye-Şili İş Konseyi
|
Mehmet Bahadır Balkır
|
Türkiye-Tacikistan İş Konseyi
|
Cihangir Fikri Saatçioğlu
|
Türkiye-Tanzanya İş Konseyi
|
Aytaç Muhittin Dinçer
|
Türkiye-Tayland İş Konseyi
|
Cemil Çakar
|
Türkiye-Tayvan İş Konseyi
|
Nejat Oğuz Karayeğen
|
Türkiye-Togo İş Konseyi
|
Berna Akyıldız
|
Türkiye-Tunus İş Konseyi
|
Mustafa Denizer
|
Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi
|
Halil Avcı
|
Türkiye-Uganda İş Konseyi
|
Ercan Ata
|
Türkiye-Ukrayna İş Konseyi
|
Ruşen Çetin
|
Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi
|
Munis Özer
|
Türkiye-Umman İş Konseyi
|
Ümit Kiler
|
Türkiye-Ürdün İş Konseyi
|
Ömer Faruk Akbal
|
Türkiye-Venezuela İş Konseyi
|
Ahmet Altuğ Oğuz
|
Türkiye-Yemen İş Konseyi
|
Muhammet Uğurcan Barman
|
Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi
|
Mehmet Emin Hitay
|
Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi
|
Esat Onur Tuğay
|
Türkiye-Yunanistan İş Konseyi
|
Levent Sadık Ahmet
|
Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi
|
Abdullah Çerekçi
|
Türkiye-Zambiya İş Konseyi
|
Esra Cevahir
|
Türkiye-Zimbabve İş Konseyi
|
Hıfsı Soydemir