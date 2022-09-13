İstanbul’da sebze ve meyve halinde bolluk yaşanıyor

Meyve sebze halinde bolluk yaşanıyor. Hal esnafı, ürün miktarındaki artışın devam edeceğini ve bu yıl vatandaşların meyve sebzeye doyacağını söyledi.

Tezgahlardaki yazlık meyveler yerini yavaş yavaş kışlık ürünlere bırakmaya başladı. Kış meyve ve sebzeleri İstanbul’a gelmeye başladı. Yenibosna’da bulunan sebze ve meyve halindeki ürün bolluğu yaşanıyor. Hal esnafı, iki hafta sonra ürünlerin hem çeşitlilik hem de miktar bazında artacağını söyledi.

Bu kış vatandaşların sebze ve meyveye doyacağını belirten esnaflar, fiyatlarda da şimdiye göre bir azalma yaşanacağına dikkat çekti.

“Bolluk artarak devam edecek”

Türkiye’nin çoğu ilinden kış meyvelerin gelmeye başladığını belirten hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, “Bundan sonrada yavaş yavaş daha çoğalacak. Şu anda mandalina, elma, armut, kivi, erik çoğu meyve var. 15 gün sonra bolluk artacak ve hepsinin tadı daha güzel olacaktır. Kışlık meyve fiyatların normal. Elma 8-10 TL, kivi 25,30 TL, mandalina 10-12 TL’den satılıyor. Vatandaşlar ilk olarak elma ve mandalinaya talep gösteriyor. İlk meyveler değil de biraz daha zaman geçtikten yenilen meyveler daha iyi oluyor” şeklinde konuştu.

“Bu kış vatandaşlar sebze ve meyveye doyacak”

Kış sebzelerinde de bolluğun olduğunu vurgulayan Dağıstanlı, “Şu anda bir çok ürün gelmeye başladı. Ispanak, beyaz lahana, karnabahar, havuç, pırasa bu sebzelerin hepsi var. Bu kış vatandaşlar sebze ve meyveye doyacak. Fakat fiyatlarda böyle gider ise daha güzel olacaktır. Kışlık sebzelerin fiyatları biraz yüksek onlar da ilerleyen zamanlarda düşecektir” diye konuştu.