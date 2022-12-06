İstanbul AFSİAD Başkanı yerel basınla buluştu

İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, Afyon’da gazetecilerle bir araya geldi.

İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette yerel basınla bir araya gelen Çelik, Afyon basınına büyük önem verdiklerini ve sürekli diyalog halinde olduklarını söyledi.

Çelik, "İstanbul AFSİAD derneğimizin faaliyetlerini duyurmada gösterdikleri hassasiyet ve teveccühlerinden dolayı Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Küçükkurt ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yönetim olarak 11 aydır görevde olduklarını belirten Çelik, sosyal çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi. En büyük yatırımın eğitime ve gençlere yapılan yatırım olduğunu söyleyen Çelik, "İstanbul’da okuyan 400 Afyonkarahisarlı üniversite öğrencisiyle İstanbul AFSİAD Gençlik Kollarını kurduk. Ramazan ayında 250 üniversite öğrencisiyle birlikte iftar programı, 350 üniversite öğrencisinin katılımı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser’in katılımıyla vapurda kahvaltılı boğaz turu düzenledik. Afyon Eğitim Vakfı aracılığı ve bireysel olmak üzere 100 öğrenciye nakdi burs desteğinde bulunduk. Teknofeste sponsor olduk, İHA Dron Takımı Türkiye 2’ncisi oldu, yaz kurslarına katılan Afyonlu üniversite öğrencilerimize konaklama ve yemek giderleri için maddi destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar ve İstanbul’daki Afyonkarahisarlı ihtiyaç sahibi ilkogretim öğrencilerimizden bin tanesine hediye kıyafet çeki dağıttıklarını belirten Çelik, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Asli görevimiz üretim ve istihdama katkıda bulunmak"

Dernek olarak asli görevlerinin üretim ve istihdama katkı sunmak olduğunu belirten Çelik, "İstanbul AFSİAD ve AFSİAD’lı iş insanları olarak şehrimize katma değeri yüksek marka yatırımcıları getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili yerli ve yabancı marka yatırımcılarla görüşmelere devam ediyoruz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küçükkurt da ziyaretleri için İstanbul AFSİAD Başkanı Çelik’e ve yönetimine teşekkür etti.