İş dünyasından yeni ekonomik modele tepki: Gerçekçi değil

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan Bloomberg HT yayınında ekonomideki sıcak ve kritik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. İktidarın yeni ekonomik modeline, ''Sadece dövize bağlı bir ihracat geliştirme modeli gerçekçi de kalıcı da değil'' sözleriyle tepki gösteren Bahçıvan, ''Enflasyon bırakın yatırım yapmayı işletme sermayesini korumaya yönlendiriyor. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı çıkıyor. Siz motive de olsanız yatırımlar ikinci planda kalıyor'' dedi.

Öte yandan yeni ekonomik modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor.

'KALICI DA GERÇEKÇİ DE DEĞİL'

Bahçıvan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

''Sanayicinin ihracat üzerinden motive edilmesi çok önemli. İçinde olduğumuz ihracat artışı sevindirici olmakla birlikte sürdürülebilirlik konusunun da oldukça önemli olduğunu söylemek istiyorum.

Sadece Dövize bağlı bir ihracat geliştirme modeli gerçekçi de değil kalıcı da değil.

İşin temelinde finansal istikrar oluşturup öngörülebilir bir iş dünyası yaratmak gerekiyor. Sadece kur tarafından baktığınızda tedarik, finansman ve yatırım kalitesinde yıpranma riski var.

Enflasyon gerçeği sizi bırakın yatırım yapmayı işletme sermayesini korumaya yönlendiriyor. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı çıkıyor. Siz motive de olsanız yatırımlar ikinci planda kalıyor.

Üretici enflasyonu bu kadar yüksek olunca aşağıya yansıma riskini de beraberinde getiriyor. Enflasyonun önemli kısmı psikolojik, öncelikle psikolojiyi çözmek lazım. Enflasyon psikolojisi hakim olmaya başlayınca bunu geri döndürmek kolay olmuyor.

Sanayicinin iç pazarı göz ardı etmesi mümkün değil.

Asgari ücret konusunda iş dünyasının çalışanlarıyla empati kuracağını düşünüyorum.''