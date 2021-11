İş Bankası'na 832 milyon dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 832 milyon dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi imzaladı.



İş Bankası'nın açıklamasına göre, 434 milyon avro ve 328 milyon dolarlık 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasına imza atan banka, 2020 Kasım'da tamamladığı işlemi yüzde 110 oranında yenilemiş oldu.



Kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank ve Commercial Bank of Qatar koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.



Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde Euribor + yüzde 1,75, doları diliminde ise Libor + yüzde 2,15 oldu.

Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki 17 ülkeden 37 bankanın katılımıyla önceki yıl sağlanan krediye kıyasla, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam katılım tutarını artıran İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

İş Bankası tarafından gerçekleştirilen ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi kapsamında sürdürülebilirlik performans kriterleri belirlendi. Bankanın karbon emisyon miktarını azaltması ve engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması gibi performans kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek.





- "Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"







Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, 832 milyon dolarla sonuçlandırdıkları yeni sendikasyon kredisinin, yılın ilk yarısında gerçekleştirdikleri işlemi takiben ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıdığını bildirdi.



Sürdürülebilirliği, kurumsal stratejilerinin odak noktalarından biri olarak konumlandırdıklarını kaydeden Yalçın, "Hem çevresel hem sosyal alandaki etkilerimizi gözeterek belirlediğimiz performans kriterlerini içeren bu işlemle de sorumlu bankacılık anlayışımızın yeni bir örneğini sunuyoruz. İş Bankası reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.