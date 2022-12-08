İş Bankası yeni nesil bankacılık uygulaması Nays’i kullanıma sundu

Türkiye İş Bankası, günlük finansal ihtiyaçlarını sade ve kolay bir deneyimle karşılamak isteyenlere yönelik yeni uygulaması Nays’ı hayata geçirdi. Uygulama ücretsiz para alıp gönderme, dijital ön ödemeli kart, düşük tutarlı anlık nakit ihtiyaçlar için esnek borç alma ve avantajlı alışveriş özellikleri barındırıyor.

Türkiye İş Bankası’nın yeni nesil bankacılık uygulaması Nays hayata geçirildi. Yenilikçi ara yüzü, eğlenceli ve oyunlaştırılmış deneyimi, günlük hayatın içerisindeki alışveriş ve para transferi ihtiyaçlarını avantajlı şekilde sunan Nays, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle’nin katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda, uygulamanın nasıl bir değer önerisi ile hangi kullanıcı gruplarını kapsadığı ve bundan sonraki yol haritası detaylı olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Herkesin kolay ve ücretsiz kayıt olabildiği yeni uygulama ile ülkemizde finansal kapsayıcılığı artırmak, henüz finansal sisteme dâhil olmayanlara ve özellikle gençler başta olmak üzere günlük finansal işlemlerinde yenilikçi bir deneyim arayan kitlelere erişmek hedefleniyor.

6 ayda 1 milyon kullanıcı

Markası, tasarım dili ve özellikleriyle temel günlük bankacılık işlemleri için eğlenceli, oyunlaştırılmış ve iletişim tonu bankacılık jargonundan ayrışan bir deneyim sunan uygulama, ücretsiz para alıp gönderme, dijital ön ödemeli kart, düşük tutarlı anlık nakit ihtiyaçlar için esnek borç alma ve avantajlı alışveriş özellikleriyle öne çıkıyor. 21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ilk sürümü uygulama marketlerindeki yerini alan uygulama, bugüne kadar inovatif ürünlere meraklı, yenilikçi ürün ve hizmetleri yakından takip edenler tarafından benimsenerek 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

“Ülkemizdeki farklı kesimlerin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıracak”

2024 yılında 100. yılını kutlayacak olan bankanın sürdürülebilir değer oluşturan geleceğin bankası olma yolunda önemli yeniliklere imza attığını belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “E-ticaret, ödeme hizmetleri, açık bankacılık ve B2B pazar yerleri konularında geleceğin platformlarını kurmaya ve büyütmeye başladık. Uygulamayı anında indirilip hemen kullanılabilen, günlük bankacılık ihtiyaçları için sade ve anlaşılır bir deneyime sahip olan, bugünün ve geleceğin dijital ekosistemlerine entegre olan, kullandıkça kazandıran, avantajlı finansal ürünlere ve hizmetlere kolayca erişimi mümkün kılan bir uygulama oluşturmak hedefiyle 9 ay gibi kısa bir sürede uygulamayı hayata geçirdik” dedi.

Uygulamayı “Kullanıcılarına zaman ve para kazandıran, güvenilir ve eğlenceli finans uygulaması” olarak tanımladıklarını belirten Lüle, “Uygulamamız benzerlerine göre fark oluşturan bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Uygulama, kullandıkça hediye para kazandırma özelliğiyle de öne çıkıyor. Uygulamadan kısa vadeli, acil ihtiyaçlar için esnek ve kolay bir şekilde borç alınabiliyor. Uygulama, arkasında İş Bankası’nın olması ile güven duygusu sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Lüle, “Bundan sonraki dönemde kullanıcılarımızın hayatlarına finansal fırsatların ötesinde de değerler katmaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki farklı kesimlerin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıran uygulama, nakit kullanımın dijitalleşmesi açısından ülkemizin daha ileri bir seviyeye gelmesi için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uygulamamızı, uygulama marketlerinden indirerek TCKN ve cep telefonu bilgileri ile kolayca kayıt olunabiliyor. Banka müşterisi olmadan da belirli limitler dâhilinde ve sınırlı özelliklerle kullanılabiliyor. Uygulama içerisinden İş Bankası Müşteri Olma sürecini dijital olarak tamamlayan müşteriler ise uygulama özelliklerini tümüyle kullanabiliyor. 12-18 yaş arası gençlerin de aile onayı ile yararlanabildiği Nays, herkesin günlük hayatında yer alan finansal işlemlere ilave olarak ulaşımdan e-ticarete, online siparişten giyime farklı sektörlerde indirim ve hediye para fırsatlarını barındıran bir ekosistemle kullanıcılarına avantajlar sunuyor” şeklinde konuştu.