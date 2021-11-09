ING'den emeklilere 1.750 liraya varan promosyon

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre koşulsuz 1.750 liraya varan nakit promosyon sunuyor.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1500 TL'ye kadarda 1.200 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında ise 1.500 TL, 2.500 TL ve üzerinde ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

Kampanyadan, 31 Aralık'a kadar ING şubeleri ya da ING Telefon Bankacılığı aracılığıyla yararlanılabiliyor.

ING'ye emekli maaşını taşıyanlar ayrıca nakit ihtiyaçları için yüzde 1,55'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanıyor ve kredilerini kredi tahsis ücreti olmadan kullanıyor.

Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeden e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.



Açıklamada konuyla ilgili görüşleri yer alan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, finansal ihtiyaçlarına uygun hizmetler geliştirerek emekli müşterilerinin yanında olmayı önemsediklerini, bu kampanya sayesinde onlara 1.750 liraya varan nakit promosyon fırsatı sunduklarını bildirdi.

Kırmız, "Bununla beraber emekli müşterilerimize sunduğumuz farklı ayrıcalıklarla da onların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Emekli müşterilerimiz, ING Telefon Bankacılığında doğrudan onlara özel müşteri temsilcilerinden 7/24 hizmet alabiliyor ve Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor." ifadelerini kullandı.