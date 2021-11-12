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İmzalar kadın girişimcilere destek için atıldı

Nilüfer Belediyesi, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ‘Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi’ protokolüne imza attı.

Ekonomi 12.11.2021, 14:12
İmzalar kadın girişimcilere destek için atıldı

Nilüfer Belediyesi, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ‘Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi’ protokolüne imza attı.

Nilüfer Belediyesi, kadın girişimcilere katkı sağlayacak bir projede daha yer aldı. Nilüfer Belediyesi, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ‘Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi’ protokolüne imza attı. Halk Evi’nde düzenlenen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Perviz Erdem, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu katıldı. Derneklerin yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı buluşmada , Oya Eroğlu ve Emine Perviz Erdem, kadın girişimciler olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de iş dünyasındaki kadınların örgütlenmesine vurgu yapan Oya Eroğlu, “Pandemi dönemi kadının önemini ortaya koydu. Kadının kazanması aslında Türkiye’nin kazanmasıdır. Bu tür projeler kadın girişimcilerin artmasına ve daha aktif olmasına katkı sağlayacaktır. Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Turgay Erdem’e iş birliğinden

dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Perviz Erdem de proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye’de son yıllarda kadın iletişim ağının önem kazandığını ifade eden Erdem, “Türkiye’de son yıllarda kadın istihdamı azalırken kadın girişimci sayısı arttı. İş dünyasındaki kadın dernekleri arasında iletişim ağı kurarak senkronizasyon sağlamak istiyoruz. İletişim ağını güçlendirmek kadınları da güçlendirecektir. Yapılan çalışmalarımız çok ve bu proje çalışmalarımızın bir ayağını oluşturuyor. Bu protokolle, kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerden ürün ve hizmet alımı konusunda bir sistem oluşumunu hedefliyoruz. www.ticaretinkadinlari.com portalı sayesinde iletişim ağı güçlenecek ve kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları kolaylaşacak. Bu projeye verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Böyle bir projeye destek vermeyi önemsediklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem de, kadın istihdamı ve girişimciliğini öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, “Bugüne kadar kadınlarımızın iş hayatında bulunmaları için önemli çalışmalara imza attık. Kadın derneklerimizle ortak çalışmalar yaparak onları her anlamda destekliyoruz. Eğitimler vererek iş hayatlarında fayda katacak destek veriyoruz. Gençler için yaptık, kadınlar için de merkez oluşturulabilir. Gelişen teknoloji ağında evde üreten, kendi ayaklarının üzerinde duran kadın da yer almalı. Bu protokol umarım hedeflere ulaşma noktasında yararlı olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem, Oya Eroğlu ve Emine Perviz Erdem protokole imza attı. İmzalanan protokolle www.ticaretinkadinlari.com portalı üzerinden yapılacak çalışmalarla kadın girişimciler, kamu sektöründeki mal ve hizmet alımları, taşınmaz satışı ve kiralama ihaleleri gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.

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