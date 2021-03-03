IMF Başkanı Georgieva: Devam sinyalini aldık

Georgieva, "Cesur Politikalar Zamanı" başlığıyla düzenlenen 9'uncu Afrika Mali Forumu'nun açılış toplantısına katıldı.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının 26 Şubat'ta düzenlenen toplantısına katıldığını anımsatan Georgieva, "Sonunda geçen cuma G20 toplantısında yeni bir SDR tahsisi üzerinde çalışmak için devam sinyali aldık." dedi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları IMF'nin acil durum rezervlerinin artırılmasını desteklemişlerdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, uzun vadeli küresel finansman ve rezerv ihtiyaçlarının karşılanması için ilave araç bulunması konusunda uluslararası finans kurumlarına çağrıda bulunmuştu. Ayrıca açıklamada, IMF'nin genel bir SDR tahsisi için teklif hazırlaması gerektiği belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da G20 toplantısı öncesinde kaleme aldığı mektupta, "IMF'ye yeni SDR tahsis edilmesi, düşük gelirli ülkelerin çok ihtiyaç duyduğu sağlık ve ekonomik toparlanma çabalarını kolaylaştırmak için likiditeyi artırabilir." ifadesini kullanmıştı.

Aralarında dönem başkanı İtalya'nın da olduğu birçok G20 ülkesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yoksul ülkelere likidite sağlamak amacıyla 500 milyar dolar değerinden SDR tahsis edilmesi önerisinde bulunmuştu.