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“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 3. etap kura çekilişi, bugün başlayıp 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 3. etap kura çekilişi, bugün başlayıp 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.
Ekonomi 01.12.2022, 12:28
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 3. etap kura çekilişi, bugün başlayıp 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.