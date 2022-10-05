İlk arabalarını alacak olanlara 5 yıl satmama şartı ile ötv indirimi mi geliyor?

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''İlk arabasını alacak olanlara 5 yıl satmamak koşulu ile ciddi ÖTV indirimi uygulanacağı üstünde çalışma yapılıyor.'' iddiasında bulunuldu. Daha önce de bazı haber sitelerinde yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayına kadar ötv indirimi talimatı verdiği iddia edilmişti.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden Emre Özpeynirci ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes 2-3 gündür aşağıdaki hayal ürünü senaryoyu soruyor. Arkadaşlar mümkün olabilir mi sizce! Sıfır araca zaten rağbet çok, 2 aydır rekor kırıyor. Bu ay da kıracak. Ayrıca hükümet ÖTV indirimi yapar mı hiç bu şartlarda lütfen mantıklı olun." ifadelerini kullandı.