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’’İkinci el araç fiyatlarında yükseliş devam edecek’’

ARICIOĞLU OTOMOTİV PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YAVUZ TEKİN

Ekonomi 13.08.2020, 16:49
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’’İkinci el araç fiyatlarında yükseliş devam edecek’’

Otomotivci Yavuz Tekin, ikinci el araç fiyatlarında yükselişin devam edeceğini belirtirken, jant sektörüne dair de açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden biri hiç kuşkusuz otomotiv sektörü oldu. Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle fabrikaların üretime ara verdiği küresel otomotiv endüstrisinde, bugünlerde ise üretim faaliyetleri sınırlı olarak devam ediyor. Tüketici talebini karşılayamayan üretim adetleri, talebi ikinci el araçlara kaydırmış durumda. Pazardaki talep, ikinci el aracı sıfır araçtan daha pahalı hale getirirken, bu yolla gelir elde etmek isteyenlerin sayısı da oldukça arttı. İkinci el araç piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Arıcıoğlu Otomotiv Pazarlama Direktörü Yavuz Tekin, "Bazı modellerin ikinci el fiyatları neredeyse iki katına çıktı. İkinci el araç yatırım aracına dönüştü. Sıfır araç bulamayan tüketici soluğu ikinci el araçta alıyor’’ dedi.

İkinci el araç fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirten Yavuz Tekin, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

’’Kur artışı ve tedarik sorunu ikinci el araçlar üzerinde yüksek talepler oluşturmaya başladı’’

Türkiye’deki ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş sebebine değinen Yavuz Tekin, ’’Yaşanan pandemi sürecinden ötürü ve kur atışlarından kaynaklı zaten zor satışı yapılan sıfır araçların üzerine bir de tedarik sorunu eklendikten sonra insanlar doğal olarak ikinci el araçlar üzerinde yüksek talepler oluşturmaya başladı. Oluşan bu yüksek talep karşısında ikinci el araçlar marka ve model ayırt etmeden çok hızlı bir fiyat yükseliş ivmesine geçti. Oluşan bu durumun önümüzdeki yıllarda da çok fazla düzeleceğini düşünmüyorum’’ dedi.

Pandeminin jant sektörüne etkisini değerlendiren Tekin, ’’Pandemi sürecinin her sektör gibi bizim üzerimizde de olumsuz etkileri oldu. Psikolojik olarak bizi yordu ancak firma olarak aldığımız kriz kararları ve hemen ardından bayi teşkilatımız için yaptığımız kampanyalar sayesinde koyduğumuz hedeflerin üzerinde tamamladık. Umarım buna benzer bir durumla tekrar karşı karşıya kalmayız’’ şeklinde konuştu.

İkinci el oto ve jant piyasasının geleceğine dair ön görüde bulunan Tekin, ’’İkinci el araç piyasasının her daim bu ülkede canlı kalacağını düşünüyorum. El değiştiren araçlarda bizim için yüksek potansiyeli sahip bir müşteri kitlesidir. Çünkü, eski aracın yeni sahibi, yeni aldığı aracın hevesiyle üzerinde birtakım değişiklikler yapmak ister. Jant ise bir aracın duruşunu etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Jant piyasasının da sahip olduğu eski hacmine, ekonomik istikrar sürdüğü sürece kavuşacağına inanıyorum’’ diye konuştu.

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