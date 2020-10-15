İKİ İLERİ BİR GERİ
ÜNLÜ & Co'mment: “İki ileri bir geri.”
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ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in mali teşvik paketi ile ilgili olarak seçimden önce uzlaşma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekmesi ABD borsalarının dün günü zayıf bir zeminde tamamlamasına neden olurken yeni günde de baskının sürdüğünü görüyoruz. Avrupa’da ise artmaya devam eden korona virüs vaka sayıları endişe yaratıyor. Birçok ülkede günlük bazda vaka sayısının zirveye ulaşmasına paralel olarak kısıtlamaların yeniden ortaya çıkması baskı yaratan bir başka sebep olarak öne çıkıyor. Bu noktada, Fransa’da Paris’in de aralarında bulunduğu birçok bölgede belirli saatler arasında sokağa çıkma yasaklarına geri dönülmesi dikkat çekiyor. Teşvik paketinde ilerleme sağlanamamasının yanında artan korona virüs vakalarına karşın aşı tarafında henüz bir gelişmenin olmayışı haftayı tamamlamaya yaklaşırken piyasaların risklere daha fazla odaklanmasına neden oluyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da momentum korunuyor. 1180 seviyesine yükseldikten sonra ilk etapta ivme kaybeden BIST-100 endeksi dün ise önemli bir direnç olarak gördüğümüz bu seviyenin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Endeksin bu bölgede kalıcı olmasının teknik görünümü anlamlı şekilde iyileştireceğini düşünüyoruz. Kaldı ki direncin son derece yüksek bir işlem hacmi ile kırılmış olması da yukarı yönlü hareket etme isteğini net şekilde yansıtır nitelikte. Bu noktada gelecek hafta başlayacak olan bilanço sezonunda sonuçların beklentilerden daha iyi bir tablo ortaya koyması, Karadeniz’de yukarı revize edilmesi beklenen doğalgaz rezervi ve sıkı para politikası yoluyla finansal istikrarın sağlanması gibi sebepler de endeks açısından destekleyici faktörler olarak çalışabilir.
Kaynak: Matriks
EUR/USD kayıplarını geri almaya çabalıyor. Geride bıraktığımız haftada 1,1830 seviyesine kadar yükselen EUR/USD risk iştahındaki daralmaya bağlı olarak 1,1720’ye doğru geri çekilmişti. ABD’de teşvik paketinin gecikmesi ve aşı çalışmalarının sekteye uğramasına rağmen dolardaki kazanımların sınırlı kalması paritede yeniden tepki alımları eşliğinde yukarı yönlü bir eğilim görmemizi sağlıyor. Bu kapsamda dün 1,1770 seviyesine kadar yükseliş yaşandığını gördük. Ancak mevcut şartlar altında paritenin kalıcı şekilde yukarı yönlü hareket etmesi çok kolay görünmüyor. Makroekonomik veriler ise paritede hareketlilik yaratabilecek en önemli konu olarak kalmaya devam ederken bugün ABD’den gelecek New York ve Philadelphia Fed endekslerinin yanında haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz. Teknik açıdan ise 1,1830 ve 1,1870 dirençlerini izlemeyi sürdürüyoruz. Aşağıda ise 1,1720 ve 1,1700 ilk destek noktaları olarak öne çıkıyor.
USD/TL yön arıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında dün karışık bir görünüm sergilerken TL’nin de benzer bir tablo ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Öyle ki gün içinde 7,96 seviyesine kadar yaklaşan USD/TL günün sonuna doğru ise 7,90 seviyesinin altını test ettiğini gördük. Teknik açıdan 7,90’ın altındaki rakamların TL lehine hareket alanı yaratacağını düşünmeye devam ediyoruz. Ancak kurun mevcut durumda bu bölgeden net şekilde uzaklaşmakta zorlanması dikkat çekiyor. 22 Ekim’deki PPK toplantısını ise kurun kısa vadeli yönünün belirleyecek en önemli konu başlığı olarak görmeye devam ediyoruz. TCMB’nin politika faizinde artırım yapmaya devam etmesi durumunda bunun piyasaya da güçlü bir mesaj vereceğini düşünürsek bu yönde bir adımın TL’deki kırılganlığı azaltmasını bekleriz.
Kaynak: Matriks
Ons altın yeniden 1900 doların üzerini test ediyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin hız kesmesine paralel olarak altının ons fiyatının daha iyimser sayılabilecek bir zeminde hareket ettiğini görüyoruz. Fiyatların 1900 doların üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareket etme eğilimini güç kazanması beklenebilir. Ancak ana trendin yönünü yukarı çevirmesi için 1930-1935 dolar seviyelerinin kırılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu noktada özellikle teşvik paketine ilişkin haber akışının nasıl şekilleneceğinin kısa vadeli yön arayışında belirleyici olacağını düşünüyoruz.
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