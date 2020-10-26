İhtiyaç kredisi faizi yüzde 20’ye dayandı

Dunya.com'un hbaeine göre 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre TL mevduatın ortalama faizi 12 baz puan yükselişle yüzde 10,96’ya çıkarken, konut kredi faizleri 6 baz puan yükselişle yüzde 15,10’a, ihtiyaç kredi faizleri de 8 baz puan artışla yüzde 19,42’ye çıktı. Söz konusu haftada, taşıt kredi faizleri ise 25 baz puan düşüşle yüzde 17,70’e indi. Kredi/mevduat spread’leri de artışını sürdürdü.

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları sonrasında bankaların uyguladığı faiz oranlarında da yükseliş sürüyor. Merkez Bankası haftalık verilerine göre 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre TL mevduat faizi 12 baz puan yükselişle yüzde 10,96’ya çıkarken, dolar mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 1,29 ve Euro mevduat faizi 6 baz puan artışla yüzde 0,60’a yükseldi.

TL mevduat faizi artarken TL ticari kredi faizlerinde ise düşüş yaşandı. Verilere göre TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada bir önceki haftaya göre 139 baz puan azalarak yüzde 13,87’ye indi. Ancak tüketici kredi faizlerinde yükseliş taşıt hariç sürdü. TL bazlı konut kredi faizleri 6 baz puan yükselişle yüzde 15,10’a, ihtiyaç kredi faizleri 8 baz puan artışla yüzde 19,42’ye çıkarken taşıt kredi faizleri 25 baz puan düşüşle yüzde 17,70’e indi.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 28 baz puan artışla yüzde 3,36’ya yükselirken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 100 baz puan azalışla yüzde 2,95’e geriledi.

Verilere göre hesaplanan ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için yüzde 2,91, dolar ve Euro için sırasıyla yüzde 2,07 ve yüzde 2,35 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin yukarısında seyretti.

2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB'nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girmişti. Pandemi tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırılmaya başlanmış ve TL faizlerde yukarı yönlü bir hareket yaşanıyor.

Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranının mevduata uyguladıkları faiz oranıyla farkı yükseliyor. Bir başka deyişle kredi/mevduat spreadi faizlerin yüksek olduğu dönemlerde artıyor. Analistler bu durumu bankaların faiz artışlarını mevduattan önce kredilere yansıttıkları şeklinde yorumluyor.

Bireysel kredi kartında üst üste iki hafta düşüş

Koronavirüs salgınının Türkiye’yi etkisi altına almasıyla martta keskin düşüş yaşanan bireysel kredi kartı harcamaları normalleşme adımlarıyla birlikte haftalık yüzde 2’yi aşan yükselişler yaşamıştı. Ancak 16 Ekim haftası son iki haftadır kredi kartı harcamalarında gerileme yaşandığını ortaya koydu. Pandemide ikinci dalga etkisi vatandaşların tüketim harcamalarına yansıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) haftalık verilerine göre 16 Ekim haftasında kredi kartı harcamaları toplamı 132 milyar 426 milyon lira oldu. Bu 9 Ekim haftasında göre yüzde 0,84 gerileme yaşandığını gösteriyor. 9 Ekim haftasında da 2 Ekim haftasına göre yüzde 0,17 düşüş olmuş ve 133 milyar 551 milyon liralık harcama büyüklüğü gözlenmişti. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında kredi kartı harcamalarının haftalık yükseliş ivmesi yüzde 3'leri aşıyordu.