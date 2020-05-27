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İhracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80 , takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz" dedi.

İhracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80 , takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz" dedi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:06
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İhracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Covid-19 pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz.

Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80 , takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek.

Bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurtdışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun."

Son Güncelleme: 27.05.2020 10:10
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