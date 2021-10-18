İhracata özel KGF (Kredi Garanti Fonu) geliyor

AK Parti tarafından Cuma günü TBMM’ye sunulan yeni torba teklif ile sadece ihracatçıların finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik kredilere kefalet vermek üzere İhracatı Geliştirme A.Ş (İGAŞ) kurulması öngörülüyor.

İhracatçılara yeni destekler getiren İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta TBMM Sanayi Komisyonu’nda ele alınacak. 19 maddelik kanun teklifi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ.’nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme AŞ’ye ihracatçı birlikleri tarafından gerekli sermaye katkısının sağlanması için düzenlemeye gidiliyor. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar, hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar kesinti yapılacak.

Ciroya göre aidat ödenecek

Hizmet sektörleri için İhracatı Geliştirme AŞ’nin sermayesine eklenmek üzere 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığı’nca yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsil edilecek. İhracatçı birliklerinin yedek akçe hesaplarında bulunan meblağlar ile halen TİM nezdinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Tanıtım Grubu’nun varlıkları İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılacak. İhracatçılara sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet verecek olan İhracatı Geliştirme AŞ. gelir, damga, harç ve KDV’den muaf olacak. İhracatı Geliştirme AŞ, kurumlar vergisinden de muaf olacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.

Serbest bölge işleticisi şirketin muafiyeti

İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, serbest bölge kurucu ve işletici şirketler serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu değişiyor

Teklifle, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Meslek kuruluşu üyelerine; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek.

Kaçak eşyaların tasfiyesi hızlanacak

Yasa teklifi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda değişiklik yapılarak kaçakçılık suçlarına konu eşya ve araçların tasfiye işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor. Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el konulan taşıt, el koyma kararı veren mercilerce alıkonulacak. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kağıdı ile ilaç, ilaç ham maddeleri, ilaç ham maddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar el koyan idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılıp tutanağa bağlanarak imha edilecek..

Birlik başkanlarına göre finansmana erişim büyük ölçekte çözüme kavuşacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz: Sadece ihracatçıların erişimine açık olacak İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin ihracatçılarımızın yaşadıkları finansman sorununu doğrudan çözüme kavuşturacağı için ihracatımızın sürdürülebilir şekilde artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sektörümüzün finansmana erişim talebinin büyük ölçekte çözüme kavuşacağını öngörüyoruz. Finansmana erişimi kolaylaşacak sektörümüz yatırımlarını daha da artıracaktır. Böylece dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olan sektörümüz, küresel ölçekte daha çok pay alma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: Fikir olarak güzel bir düşünce ama uygulama da aynı şekilde olmalı. Doğru modelleme ve sistem kurulmalı. İhracatçının cirosuna göre alınan aidatlar dağıtımda da aynı şekilde uygulanmalı. Başlangıçtaki kurgu dağıtımı da düşünerek yapılmalı. Dağıtım mekanizması buna göre kurulmalı.

ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan: Alınan kararın ihracatçıların ihtiyaçları ve desteklerini karşılayabilir olması umut verici. Kullanılan Exim kredileri arada hiçbir özel banka olmadan direkt kullandırılmalı ve yüksek faizler uygulanmamalıdır. Yeni sistemle bu konunun çözülmesi hedefl enmiş ve doğru bir karar olacaktır. Aynı zamanda bu sistemde ihracat destekleri ihtiyaç duyulan sermaye nispetine oranla 2-3 kat artırılmalıdır. Alacak sigorta limitlerinde de aynı şekilde oluşan yüksek bedellere göre revizyon yapılmalıdır.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger: Serbest bölgeler konusunda vergi kolaylığının dışında ihracatçılara yönelik ilave kolaylıklar getirilmesi ve üretici ihracatçıların serbest bölgeler konusunda özendirilmesi durumunda yine ihracatımız olumlu yönde etkilenecektir.

Çek ibraz yasağı 2023 sonuna kadar uzatılıyor

Kanun Teklifi ile çek ibraz yasağının süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Halen uygulanmakta olan çek ibraz yasağının süresi 31 Aralık 2021 tarihinde sona eriyordu.

Şirketlerin tasfiye süreci hızlanıyor

Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle şirketlerin tasfiye sürecinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen süre üç aya indiriliyor.

Kaynak: dunya.com/Canan Sakarya