İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürlüğü’nün yeni binası hizmete açıldı

İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürlüğü’nün yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Meram ilçesindeki açılışa İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Türkiye Gazetesi Dağıtım Direktörü Yusuf Güler, Mağazalar Direktörü Halil Cağlar, İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürü Atıf Gülcan, şirket çalışanları ve davetliler katıldı. Yeni hizmet binasının açılışı kurdele kesilerek yapıldı ve Genel Müdür Orhan Korkusuz binayı gezerek bilgi aldı.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz yaptığı açıklamada, İhlas Pazarlama olarak İhlas ailesinin tüm Türkiye’deki bayrak taşıyıcısı olduklarını belirterek, “Her zaman söylediğimiz gibi, biz sadece bir ticaret firması değiliz. İhlas’ı, İhlas’ın bayrağını, iyilik ve doğruluğu tüm Türkiye’de temsil etmeye çalışıyoruz. Bu da bize büyük bir manevi sorumluluk yüklüyor. İhlas Pazarlama ailesi olarak son yıllarda çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Mağaza sayılarımızı yükselttik. Türkiye’de 131 yeni mağazaya ulaştık. Bu mağazaların dışında bölge merkezlerimizi yenilemeye devam ediyoruz. Bu yenileme konsepti ile daha iyi alanlar, daha geniş alanlara, daha çok istihdama yol açıyoruz. Son yıllardaki tempoyu devam ettiriyoruz. 2021 yılında 490 yeni istihdam oluşturduk. Yani personel sayımızı arttırdık, o kadar insana iş de sağlamış olduk. Bunların hepsi de bu bölge merkezlerimizdeki gelişmeye paralel olan gelişmeler. Konya da uzun zamandır bizim kendimizi layık gördüğümüz yere geçmek için beklediğimiz yerlerdendi. Çok şükür bugün Konya’da da bize yakışacak, İhlas’ı iyi temsil edecek çok güzel bir mekana sahip olduk. Bu da Konya’daki büyümemize vesile olacağına inanıyoruz. İnancımız şudur ki, biz işimizi basit tarifiyle en temel haliyle yapmaya çalışacağız ama rahatımızı her zaman bozacağız, durmadan çalışıp hem memleketimize hem istihdam açarak da herkese, çalışanımıza, paydaşlarımıza fayda sağlamaya devam edeceğiz ve İhlas bayrağını da inşallah inanıyoruz ki bütün ekip olarak en iyi yerlere beraber taşıyacağız” dedi.