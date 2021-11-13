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İGA CEO’su Kadri Samsunlu: “İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız”

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız. 2020’de birinciydik ve büyük ihtimalle 2021’de de birinci olacağız” dedi.

Ekonomi 13.11.2021, 10:45
İGA CEO’su Kadri Samsunlu: “İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız”

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız. 2020’de birinciydik ve büyük ihtimalle 2021’de de birinci olacağız” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, geçen perşembe günü BBC World News’de canlı yayınlanan, ‘World Business Report’ programında Alice Baxter’in sorularını yanıtladı. Covid-19 pandemi sürecindeki hava trafiğinin iyileşmesine vurgu yapan Kadri Samsunlu, “Sektör şu anda çok daha iyi durumda ve normalleşme süreci devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupalı turistlere ve havayolu şirketlerine tekrar kapılarını açması çok iyi bir gelişme. Koordinasyon, Covid-19 aşılama süreci küresel olarak desteklendiği ve devletler tarafından teşvik edildiği için daha iyi durumda” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız”

İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en dirençli havalimanı olduğunu belirten Samsunlu, “Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek uzun mesafe uçuşlarla Asya ve Orta Doğu’da daha fazla hareketlilik göreceğimizi umuyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa’nın en dirençli havalimanıyız. 2020’de birinciydik ve büyük ihtimalle 2021’de de birinci olacağız” açıklaması yaptı.

Pandemi sürecindeki yolcu rakamlarına da değinen İGA CEO’su Samsunlu, “Türkiye turizm yönü oldukça güçlü bir rota ve biz bu durumdan faydalandık. Ayrıca, oldukça geniş uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları da bu krizden güçlenmiş olarak çıkacaktır. Rakamlar açısından bakacak olursak, kıyaslamamızı hep 68 milyon yolcu ağırladığımız 2019 yılına göre yapıyoruz. Geçen yıl, bu sayı 23 milyona düşmüştü, bu yıl ise 37 milyon civarında bir rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

Havacılık sektörünün ihtiyacının herkesin bir noktadan başka bir noktaya özgürce uçabildiği normalleşmiş bir döneme girmesi olduğunu ifade eden İGA İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Kuzey Amerika uçuşlarının açılmasından duyduğum mutluluğun nedeni de budur ve bu süre içinde hali hazırda kapalı olan Asya pazarı ve diğer pazarların da önümüzdeki yıl itibarıyla tekrar açılması en büyük temennimdir” dedi.

“2050 yılına kadar karbon emisyonumuzu sıfıra indirme hedefimizde kararlıyız”

İstanbul Havalimanı’nın sıfır emisyon hedefine de değinen Samsunlu, “2050 yılına kadar karbon emisyonumuzu sıfıra indirme hedefimizde kararlıyız. Avrupa’da daha erken tarihleri gösteren başka havalimanları mevcut ve biz de bu süreyi 2050’den önceye çekmek için önümüzdeki her adımı yeniden planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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