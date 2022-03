Hububat ve Yem Değirmenciliği Sektöründen 3 Günde 150 Milyon Dolarlık İhracat

İDMA AND VICTAM EMEA, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla 9. kez gerçekleştirilen İDMA AND VICTAM EMEA; “Hububat ve yem değirmenciliği sektörünün uluslararası fuarı” mottosuyla sektörün dünyadaki en önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye, Almanya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 markaya ev sahipliği yapan İDMA AND VICTAM EMEA, İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen yaklaşık 2000’i yabancı olmak üzere 5000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak fuar süresi boyunca 150 milyon dolarlık yeni iş birliklerinin kurulmasını sağladı.

Pandemi ve küresel gıda kriziyle dünya genelinde ülkelerin uyguladığı korumacı politikalar gıda güvenliğinin ve erişilebilirliğinin önemini her geçen gün artırıyor. Bu bağlamda tüm dünyada tarımsal ürünlere olan talep hızlı artış gösteriyor. Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu'na (IFIF) göre yıllık küresel ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan karma yem endüstrisini ve 165 milyar dolara ulaşan tahıl sektörünü doğrudan ilgilendiren un, yem ve tahıl işleme makineleri sektörü, 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşırken 2025 yılında bu rakamın 6 milyar doları geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde özellikle nüfus artış hızının yüksek olduğu bölgelerde yem, tahıl, bakliyat, un ve unlu mamullere olan talebin artması beklenmekte. Bu noktada en önemli bölgeler; Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Türkiye'nin tahıl işleme teknolojileri endüstrisinin ana merkezlerinden biri olması ve tarımsal ürünlere olan talebin artması beklenen Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yakın olması, Türkiye’nin küresel pazarda en önemli aktörler arasındaki yerini pekiştiriyor.

500 marka, 82 ülke, binlerce sektör profesyoneli bir arada

Sektörün dünya liderliğine uzanan yolculuğunda önemli yere sahip olan İDMA Fuarı’nın organizatörü Parantez Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalkan; “İDMA un, yem ve tahıl işleme makinaları sektöründe yurtdışında da marka olmuş bir fuar. Düzenlendiği yıllar boyunca üretici ile yatırımcı arasında kurduğu köprülerle sektörü dünya çapında tanıtarak, rekabeti artırıp sektöre kaliteyi getirmekte. Dünyada söz sahibi olan Türkiye değirmen sektörünün liderliğe yükselmesi için İDMA Fuarı önemli bir misyon üstleniyor. Önümüzdeki süreçte Güney Afrika, Fas, Rusya ve Güney Amerika’da yeni İDMA Fuarlarıyla sektöre hizmet vermeye ve değer katmaya, sektörün uluslararası ticaretinin en önemli platformu olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en güçlü olduğu endüstriler arasında yer alan un, yem ve tahıl işleme makinaları sektörünün dünyanın zirvesine olan yolcuğuna katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Geçirdiğimiz zorlu pandemi sürecinde farkındalığımızın arttığı gıda erişimi, gıda güvenliği ve artan tarımsal ürün talepleriyle birlikte sürdürülebilir üretimin önemi her zamankinden daha fazla kendini hissettiriyor. En iyi ürünleri en ulaşılabilir fiyatlara tüm dünyaya ihraç eden firmalarımızı İDMA 2022 ile zirveye bir adım daha yaklaştırıyoruz.” dedi.

Türkiye ihracatta dünya liderliğini hedefliyor.

Yıllık ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşan un, yem ve tahıl işleme makineleri sektöründe Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumunda yer alan Türkiye, toplam üretim miktarının yüzde 90’ını ihraç ediyor. Avrupalı üreticilerle düşük maliyetler ve ürün fiyatlarıyla ayrışan yerli üreticilerimiz Uzakdoğu’dan ise yüksek kaliteyle öne çıkıyor. Lojistik avantajlarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Özellikle değirmen teknolojilerinde dünyada trendleri belirleyen yerli üreticilerimiz, değirmen makineleri üretiminden, un, tahıl, bakliyat, yem tesisi kurulumuna kadar geniş bir kapsamda hizmet veriyor.